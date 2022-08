Manshoog onkruid, maar nu klontert de buurt er samen

Naomi Malaiholla had vorig jaar september opeens genoeg van het geploeter in de moestuin achter haar tuin. Op het strookje grond dat ze in bruikleen had, verbouwde ze groente. Maar de toestand van de perceeltjes náást haar moestuin inspireerde niet erg. „Het onkruid stond er hartstikke hoog. Toen dacht ik: zouden we er niet gewoon een gezamenlijke tuin van kunnen maken? Meteen daarna heb ik een brief gestuurd naar de woningbouwvereniging.”

Youssef El Otmani, adviseur sociaal beheer bij corporatie Servatius, was direct enthousiast. Hij was toen al bezig een gezamenlijke tuin te verwezenlijken in Maastricht-West, vertelt hij. „Maar daar ging het moeizaam, vooral vanwege de omvang. Ik had er te maken met 36 woningen.” Op de door Malaiholla voorgestelde plek, niet ver van de binnenstad, moest het haalbaar zijn, vermoedde El Otmani. „Daar waren alleen de huurders van twee eengezinswoningen en negen beneden- en bovenwoningen betrokken.”

De strook grond waar het om ging, was ooit aangelegd om ook de huurders op de bovenwoningen eigen groen te geven. Bewoners van benedenwoningen hadden al een tuin achter hun huis, die van bovenwoningen alleen een balkon. Het idee werd al eerder toegepast in duplexwoningen – huizen die werden opgesplitst in twee woonruimtes - die na de Tweede Wereldoorlog tijdens de wederopbouw werden gebouwd, maar dus ook nog in sociale woningbouwprojecten in de jaren tachtig van de vorige eeuw.

De gedachte was volgens El Otmani mooi, maar in de praktijk werkte het maar matig. Door de afstand tussen de tuintjes en de woningen, omdat niet iedereen zin had om erin te werken, of omdat huurders het onderhoud naarmate ze ouder werden niet meer aankonden.

Roos Schellings, huurster van een bovenwoning, wroette wel in haar tuintje. „Maar eigenlijk was het alleen maar werken. De hele omgeving nodigde niet uit om erin te gaan zitten.”

In bruikleen

Huurders van gezins- en benedenwoningen, zoals Malaiholla en een van haar buren, Herman Drittij, ontfermden zich ondertussen over sommige verwaarloosde tuintjes. „Maar die hadden we in bruikleen”, vertelt Drittij. „Als boven van huurder werd gewisseld en die eiste zijn tuintje op, dan moesten wij die stukjes groen weer afgeven. Dat was eigenlijk niet te doen.” Dat vond El Otmani ook. „Bijna altijd als ik hier kwam, was er gedoe rond die tuinen van de bovenwoningen.”

Een paar gezamenlijke bijeenkomsten met huurders voldeden om veel enthousiasme voor een gezamenlijke aanpak te wekken. El Otmani: „Daarna greep alles mooi in elkaar. Naomi kende Hanneke Rustema van een paar straten verderop, die tuinen bleek te ontwerpen. Zij combineerde de ideeën van de huurders: de moestuintjes (in bakken, zodat tuinieren niet hetzelfde is als constant krom staan) die Naomi graag wilde, de gewenste fruitbomen en het hergebruik van water van Roos, en de ronde vormen en de ster uit het Maastrichtse stadswapen op het terras, zoals Herman die had bedacht.”

Het Maastrichtse Elisabeth Strouven Fonds droeg bij aan de inrichting van de tuin. Het plaatselijke centrum voor natuur- en milieueducatie leverde de beplanting. De woningvereniging heeft bovendien de maandelijkse servicekosten met 4 uur euro verhoogd als bijdrage van de kosten van de gezamenlijke tuin. El Otmani: „Dat vergde overredingskracht. Een deel van de huurders moest én meer gaan betalen én afstand doen van hun eigen tuintje.”

Bijna iedereen doet uiteindelijk mee. Slechts één huurder van een bovenwoning weigerde. Hij is desondanks toch welkom in de tuin. Schellings vindt de gezamenlijke tuin de 4 euro extra per maand meer dan waard: „Het is nu al drie keer zo mooi als op de tekening. En de extra fruitbomen en de vogelhuisjes voor aan de schuren komen nog.”

Een andere huurder, een vrouw van bijna 99, moest vlak voor de realisatie van de gezamenlijke tuin verhuizen naar een verzorgingstehuis, omdat zelfstandig wonen niet meer ging. „Ze is wel bij de opening geweest”, vertelt Malaiholla. Ze wijst op spiraalvormige versiering in een struik. „Die windvangers heeft ze speciaal voor de tuin gehaakt.”

De huurders houden de bloemrijke tuin samen bij en maken gebruik van het gedeelde terras. „Door deze extra ontmoetingsplek zie je de sociale samenhang toenemen”, zegt El Otmani. „De mensen kijken meer naar elkaar om. Het gevoel van de veiligheid is toegenomen. Water dat bij hevige regen zorgde voor lekkages in de schuurtjes, wordt nu opgevangen in een waterreservoir op het laagste punt van de tuin.” Op die manier kan het worden gebruikt voor het besproeien. Geen overbodige luxe gezien de steeds vaker voorkomende droogte.

Andere woningstichtingen in Zuid-Limburg hebben interesse in het project. De snelle ontwikkeling van de gezamenlijke tuin brengt ook El Otmani’s tuinproject in Maastricht-West, dat maar niet wilde lopen, in een stroomversnelling. „Elders in de stad gaan we experimenteren met een groenstrook tussen flats. In de zomer bak je er weg. Met een gezamenlijke tuin kun je daar een deel van de hittestress wegnemen en ook de afwatering bij hevige buien verbeteren. Veel van die stroken liggen daar maar te liggen.”

Alles staat of valt met het animo onder bewoners, weet El Otmani. Een blok verderop komt een gezamenlijke tuin niet van de grond; de huurders zijn nog niet enthousiast.