Japan wil dat inwoners meer alcohol drinken

Japanners mogen wel wat meer drinken, vindt de belastingdienst van het land. Met de campagne ‘Sake Viva’ verzamelt het landelijke belastingagentschap NTA ideeën om de alcoholconsumptie aan te moedigen. Daarmee hoopt de NTA de industrie nieuw leven in te blazen.

De Japanse alcoholmarkt krimpt. Door vergrijzing en veranderingen in de levensstijl van jongere generaties daalt de alcoholverkoop, en daarmee de belastinginkomsten. Volgens CNN kreeg de Japanse staatskas vorig jaar 1,1 biljoen yen (8,5 miljard euro) aan alcoholaccijnzen binnen, 1,7 procent van alle inkomsten. Tien jaar eerder was dat nog 3 procent. FT schrijft dat de alcoholconsumptie per persoon sinds 1995 met een kwart is gedaald tot 7,5 liter in 2020.

De ideeëncampagne gaat niet alleen om sake maar ook om andere soorten Japanse drank, zoals whisky en awamori. De organisatie vraagt ook specifiek om nieuwe verkoopmethoden met kunstmatige intelligentie en de Metaverse, de virtualrealitywereld bedacht door het moederbedrijf van Facebook. Plannen indienen kan tot 9 september, alleen in het Japans.

