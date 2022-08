In Nigeria krijgen studenten al maanden geen onderwijs

De collegezalen staan leeg, studentenhuizen zitten zonder bewoners en op de parkeerplaats bij het sociologiegebouw waar normaal gesproken wordt gevochten om een plekje staat slechts een handvol auto’s. De vrouw die eieren en witbrood verkoopt naast Moremi Hall klaagt dat ze haar waar niet kwijtraakt nu de meeste studenten terug zijn naar hun ouders.

De anders zo bedrijvige campus van UNILAG, de Universiteit van Lagos, is deze vrijdagochtend uitgestorven. Dat heeft niets te maken met het einde van het academische jaar. Sinds het academisch personeel vijf maanden geleden het werk neerlegde, liggen alle openbare universiteiten in Nigeria plat. En het eind is niet in zicht: deze week kondigde hun vakbond ASUU aan de staking met nog eens vier weken te verlengen.

Het academisch personeel eist onder andere een aanzienlijke verhoging van het nationale onderwijsbudget om het vrijwel failliete openbare onderwijs weer op niveau te krijgen, verhoging van de lerarensalarissen, omdat daar door de geldontwaarding niet meer van te leven valt, en betaling van achterstallige toeslagen aan het academisch personeel.

Deels zijn dit afspraken uit 2009 die nooit geheel zijn nagekomen. Het is dan ook niet voor het eerst dat de vakbond voor academisch personeel langdurig het werk neerlegt. De laatste staking in 2020 duurde negen maanden. Al die tijd moeten Nigeriaanse studenten wachten tot ze verder kunnen.

„Vier jaar studeren? Reken maar op zes!” Zijn vrienden hadden Gbóláhán Adebiyi nog zo gewaarschuwd toen hij in 2017 zijn masters ging doen aan de Universiteit van Ibadan, een grote stad zo’n honderd kilometer ten noorden van Lagos. Hij had gehoopt de dans te ontspringen, maar meteen in zijn eerste studiejaar was het raak. Inmiddels had hij afgestudeerd moeten zijn, maar drie stakingen later loopt hij buiten zijn schuld ruim een jaar achter met zijn studie. „Ik voel me soms hopeloos”, zegt de 27-jarige geschiedenisstudent.

Wegwezen als staking begint

Voor Nigeriaanse studenten is het omgaan met de gedwongen studiestop haast routine geworden. Het grootste probleem is de onvoorspelbaarheid van de situatie, zegt Adebiyi. Het was de vooravond van de examentijd toen de staking begon, en zodra ASUU het werk weer oppakt, moeten de studenten blokken voor hun examens.

Veel van Adebiyi’s studiegenoten verlieten de campus op het moment dat de staking werd afgekondigd, zegt hij: „Zeker meisjes worden door hun ouders meteen terug naar huis geroepen.” Sommigen hebben een bijbaan met de afspraak dat ze die in geval van staking kunnen uitbreiden naar fulltime werk. Adebiyi geeft bijlessen om geld te verdienen.

Sommige medestudenten vervloeken de stakende docenten, maar Adebiyi steunt ondanks alles de strijd van het academisch personeel. „Dit is een strijd van alle Nigerianen tegen de afbrokkeling van het universitaire systeem. De oorzaak van onze ellende is een regering die niets geeft om onderwijs.”

Universitair docent Felix Ajiola heeft te doen met jonge Nigerianen zoals Adebiyi wier leven steeds op de pauze wordt gezet. Hij weet hoe het is, want ook zijn studie liep zo’n tien jaar geleden ernstige vertraging op door stakingen. „Het was psychologisch zwaar en moeilijk om gemotiveerd te blijven”, herinnert de 38-jarige docent zich.

Vorige week liep hij mee een demonstratie van de overkoepelende nationale vakbondsorganisatie NLC ‘Verwaarlozing van universitair onderwijs is de weg naar onderontwikkeling’, stond in rode en groene blokletters te lezen op het geplastificeerde affiche dat Ajiola met zich meedroeg naar Alausa, de wijk waar de deelstaatregering van Lagos resideert.

Verouderde bibliotheken

Ajiola schetst hopeloos verouderde bibliotheken, laboratoria waar het aan de meest basale materialen ontbreekt en overbevolkte collegezalen: „Bij mijn les economische geschiedenis zitten studenten in de vensters, op de grond en tot in de gangen.” Er zijn 92 openbare universiteiten in Nigeria, en minstens zoveel private. Dat laatste aantal groeit explosief vanwege de problemen op de openbare academische instellingen.

Ajiola noemt daarnaast de betaling van het academisch personeel bedroevend. Zijn eigen maandsalaris is omgerekend iets meer dan 220 euro, een bedrag waarmee je in een stad als Lagos geen gezin kunt onderhouden. Daarom heeft de universitair docent allerlei bijbaantjes, van werken in een waterfabriek tot het besturen van een taxibus in het weekeinde. Alleen met Uber is hij opgehouden sinds hij een van zijn eigen studenten in de auto kreeg: „Kun je je voorstellen hoe vernederend dat is?”

Volgens Ajiola is staken de enige taal die de Nigeriaanse regering verstaat. Het spijt hem enorm voor die studenten, zegt de docent, maar het gaat hem om het grotere plaatje: „vakbond ASUU vecht voor de toekomst van onze kinderen.”

Op de verlaten campus maken Deborah, Jennifer en Bisola selfies bij de fontein. Ze zijn de enige studenten aan de anders zo levendige waterkant bij de Lagos Lagune. Hoezo zijn deze studentes wel aanwezig op de UNILAG-campus? De drie vriendinnen volgen een IT-cursus georganiseerd door de universiteit van Glasgow, vertellen ze, en daarop heeft de ASUU-staking geen invloed. De drie proberen daarnaast tijdens de staking zo veel mogelijk online cursussen te doen. „Verder zitten we thuis”, zegt Deborah. Haar economiestudie had al lang afgerond moeten zijn.