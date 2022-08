In dit knappe debuut blijkt een ogenschijnlijk normale familievakantie een enorm waagstuk

Op de wc, van de wc. Zitten, staan, zitten, staan, in dat hokje. Hijgen mag, pauzeren niet. Erop, eraf. Enzovoorts. Zodra Lea, de jonge hoofdpersoon van het debuut Weerlicht van Jante Wortel (1996), de kans krijgt, beweegt ze. Volgens een zelfopgelegd systeem moet ze dit doen. Anders komt ze aan. En dan vergaat haar wereld. Ze heeft controle nodig, met het reële risico dat ze zelf vroegtijdig vergaat.

Of Lea het haalt, is opvallend genoeg maar deels de stuwende kracht achter Weerlicht. Het is de belangrijkste kwestie, maar niet het enige belangrijke. Want er zijn anderen, haar familieleden, die door haar problemen in hun eigen vrije val terecht dreigen te komen. Het is knap dat debutant Wortel daar ondanks het ik-perspectief (Lea vertelt) zicht op weet te geven.

Weerlicht valt op dankzij de zorgvuldige spanningsopbouw. Dit is geen egodocument dat puur door de schrijnende thematiek indruk maakt, het is een roman. Wortel heeft haar verhaal tot in de puntjes doordacht, of het ‘waar gebeurd’ is, stoelt op eigen ervaring, doet er dan ook niet toe. Het overtuigt dankzij de vorm, want Wortel maakt, dankzij allerlei onvoorziene ontwikkelingen, dat je op het puntje van je stoel zit.

Het gezin waar Lea deel van uitmaakt, is met vakantie naar Noorwegen, met een caravan. En met de moed der wanhoop. Omdat je meekijkt door de ogen van Lea kom je er gaandeweg achter wat een onwaarschijnlijk waagstuk deze ogenschijnlijk normale familievakantie is. De moeder heeft een longkwaal en daarom altijd een zuurstoftank bij zich, een slangetje in haar neus. Zo’n tank kan leegraken. Moeder zoekt zichzelf in Noorwegen, dat ze eerder bezocht in een tijd dat ze jong was, geen lucht te kort kwam.

Elkaar vasthouden leidt tot verwijdering, zo blijkt uit dit knappe debuut

Stof voor een loodzwaar boek, zou je zeggen. Maar Jante Wortel schrijft helder en vrij licht, ondanks alles. De stijl is onomwonden, passend bij de puber Lea: ‘[Het] begon weer te hozen in mijn hoofd. [...] Mijn moeder had me beloofd dat wat er ook gebeurde, waar we ook zaten, mijn eetschema tijdens deze vakantie nooit in het gedrang zou komen.’ Dat blijkt een ‘dikke vette leugen’. Voor Lea is het al een ramp dat de yoghurt die ze gewend is, niet te koop is in de Noorse supermarkt. Haast net zo’n ramp als de caravan die onverhoopt van een berg dondert. Of een gezinslid dat spoorloos verdwijnt.

Wortel veroorlooft zich maar weinig beeldspraak, maar als ze het doet, is het raak. De caravan hangt, eenmaal opgetakeld, ‘als een kermisknuffel aan de hijskraan’. Kermisknuffels vallen maar al te gauw uit de grijper waarmee je er een probeert te bemachtigen.

Wortel blijft aldoor binnen Lea’s voorstelling van zaken, maar weet middels dialogen en kleine observaties steeds meer inzicht te geven in de psychologie van de overige gezinsleden. De enige kunstgreep die ze zich veroorloofd heeft, is Lea een dagboekje van haar vader te laten vinden. Daar worden af en toe stukken uit geciteerd, die de boel op een nieuwe manier op scherp zetten.

Het is uiterst wrang te lezen hoe heel het gezin, net als hun caravan, geschampt en geschonden boven een afgrond bungelt. Elkaar vasthouden leidt tot verwijdering, zo blijkt. Maar elkaar loslaten natuurlijk ook. Feitelijk is er geen keus dan met een zoveel mogelijk opgeheven hoofd voort stumperen en er het beste van hopen. Blijven hopen.

Jante Wortel: Weerlicht. Das Mag. 251 blz. € 22,50 Weerlicht. Das Mag. 251 blz. € 22,50 ●●●●●