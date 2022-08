In ‘Belgisch Ter Apel’ is het urinoir de badkamer

Het eerste politieoptreden deze woensdag is om half elf ’s avonds. Zes agenten en een hond drijven enkele tientallen mannen die rondhangen buiten het Klein Kasteeltje, weg uit de De Witte de Haelenstraat. Het Kasteeltje is het ‘Belgische Ter Apel’, het centrale aanmeldcentrum voor asielzoekers in Brussel. Buurtbewoners klagen geregeld over het rumoer dat de wachtende mannen veroorzaken.

Mopperend schuifelen de mannen naar de vijf meter brede stoep tussen de hoofdingang en de Negende Linielaan, een drukke verkeersader aan de grens met Molenbeek, waar geen directe omwonenden zijn. Enkelen pakken vast een kartonnetje om straks op te gaan slapen. Een man poetst met zijn vingers zijn tanden.

België kampt dit jaar net als Nederland met een opvangcrisis van asielzoekers. De meer dan 31.000 opvangplekken in het land zijn „verzadigd”, stelt Fedasil, het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers. Het agentschap werkt voortdurend aan uitbreiding van de capaciteit: zo komen er 750 plaatsen bij door asielzoekers op te vangen in een defensiekazerne bij Antwerpen.

Wachttorens

Maar daar heeft de 26-jarige Ikramullah Momand uit de provincie Nangarhar in Oost-Afghanistan voorlopig niks aan. Families, vrouwen en minderjarigen krijgen nog wel meteen slaapplekken in het Klein Kasteeltje, een negentiende-eeuwse kazerne met kantelen op de wachttorens naast de toegangspoort. Maar Momand leeft hier al vijftien dagen op straat, samen met enkele tientallen andere mannen. Veel landgenoten, maar ook Syriërs, Libiërs, Eritreërs, Palestijnen. Mondjesmaat worden asielzoekers in de opvang toegelaten.

Douchen kunnen ze intussen niet. Momand wijst op twee pissoirs op de hoek van de straat: „Onze badkamer”, lacht hij cynisch. De urine sijpelt weg tussen de kasseien.

Linksboven en boven: tientallen Afghanen, Syriërs, Libiërs, Eritreërs leven op straat in de buurt van het Klein Kasteeltje, het centrale Belgische aanmeldcentrum voor asielzoekers in Brussel. Heel af en toe wordt iemand toegelaten. Foto’s Bart DeWaele

Soms, zegt Momand, slaap je even drie uur. Maar je slaapt ook weleens een nachtje niet. De mannen klagen over jeuk. Wanneer Momand en enkele landgenoten hun shirtjes en broekspijpen een stukje optillen om bultjes te laten zien, komen er ook andere verwondingen tevoorschijn. Een diep litteken op een buik. Ze zaten onder het vorige Afghaanse regime bij de politie of in het leger, vertellen ze. Nadat ze voor de Taliban gevlucht waren, volgde de lange reis naar Europa. De Bulgaarse grenswachten waren het ergst, zegt Momand. Hij wijst op een hondenbeet bij zijn enkel.

Meer dan in Nederland

Naar verhouding krijgt België iets meer asielaanvragen te verwerken dan Nederland: 165 per 100.000 inwoners in de eerste zeven maanden van dit jaar. In Nederland waren dat er 138. Dit patroon was ook de afgelopen jaren al zichtbaar. Een van de problemen in België is dat het aantal opvangplekken in de jaren na de hausse van 2015 is afgebouwd. Toenmalig staatssecretaris Theo Francken (Asiel, N-VA) schrapte vooral lokale opvanginitiatieven, wegens hun „aanzuigende werking”.

Maar het probleem zit niet alleen in het te kleine aantal bedden. Het systeem zit ook verstopt doordat asielaanvragen niet snel genoeg afgehandeld worden. Of een asielzoeker nou afgewezen wordt of mag blijven, hij houdt een opvangplek bezet totdat de beslissing valt.

In dat verband zijn de cijfers van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, vergelijkbaar met de Nederlandse IND, veelzeggend. Vorige maand, schrijft het commissariaat, werden er in België 3.047 asielaanvragen gedaan en kregen 2.194 mensen een beslissing te horen. Netto nam de opvangcapaciteit in juli dus 853 plekken af.

Het commissariaat kamp met een „reële achterstand” van ruim 12.000 dossiers. Die achterstand, zegt een woordvoerster van staatssecretaris Nicole De Moor (Asiel, CD&V), is onder meer een erfenis van corona en de krappe arbeidsmarkt. Door investeringen van De Moor, aangetreden in juni, begint de achterstand wel te krimpen. En volgende week komt er een nieuw centrum voor asielzoekers die al in een ander land asiel aanvroegen: zij zullen van daar uit sneller naar dat land teruggestuurd worden, belooft de bewindsvrouw.

Een van de oudere vluchtelingen bij het Klein Kasteeltje is Abdullah Diar Sherzad. „Ik weet het, ik zie eruit als 60”, grijnst de Syrische Koerd; in werkelijkheid is de kleine man met de grijze stoppels 42. Hij koos voor een asielaanvraag in België omdat hij van vrienden gehoord had dat het er goed toeven is. Maar van die keuze heeft hij nu spijt. „Syrië is kapot, maar ik kon er tenminste nog wel ergens slapen. Hier niet.”

Zijn voornaamste grief is dat de Belgische autoriteiten wél zijn vingerafdruk hebben afgenomen, maar hem vervolgens weer de straat op stuurden. „Als ik dit had geweten, had ik wel asiel aangevraagd in Duitsland. Nu mag dat niet meer, want volgens de Dublin-verordening is België nu het land dat over mijn aanvraag moet beslissen.”

Na deze opmerking excuseert hij zich; een man die alleen Arabisch spreekt komt net aan bij het Klein Kasteeltje, zwaait met zijn papieren en heeft geen idee wat hij moet doen. Sherzad kan misschien wat voor hem tolken.

Een busje van het Rode Kruis komt langs om flesjes water uit te delen. De mannen krijgen geregeld ook wafels, bananen, eieren en koffie van de hulporganisatie. Een vrijwilliger legt uit dat je hier maar beter geen handen kunt schudden; veel van de asielzoekers hebben eczeem. Een man met zweren op zijn handen en voeten meldt zich bij het busje. Schurft, constateert de vrouwelijke arts die met de vrijwilligers mee is.

Doelloos spel

Nadat de zes agenten woensdagavond vertrokken zijn, leggen tientallen mannen hun slaapkartonnetje weer terug in de De Witte de Haelenstraat, waar ze net uit verdreven waren. Na een uur komt de politie weer. Maar op de stoep voor de hoofdingang is te weinig plek om te slapen. Zo houden de agenten en de asielzoekers elkaar bezig in een spel zonder einddoel.

Donderdagochtend rond 9.00 uur verzamelen de mannen zich en masse bij de hoofdpoort van het Klein Kasteeltje. Maar de boodschap voor vandaag is nu alweer duidelijk: geen plek. Dat wordt weer een dag op straat leven. Al zal dat niet hier zijn; een clubje agenten drijft de mannen weer terug de hoek om, naar de De Witte de Haelenstraat.