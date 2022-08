Langzaam varen wij de Oranjesluizen uit richting IJsselmeer. Op zo’n meter of vijftig voor ons vaart het geladen schip waar we net nog naast lagen in de sluis. Geamuseerd kijk ik naar het hondje op het schip dat vrolijk over het achterdek dartelt en omhoog springt tegen het raam van de kombuis. „Die mensen hebben net zo’n hond als wij”, zeg ik tegen mijn vrouw. Maar mijn vrouw heeft de kijker al voor ogen en roept verschrikt: „Dat ís onze hond!”

