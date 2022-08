Een handbalteam op de vlucht voor de burgeroorlog in Joegoslavië

In het voorjaar van 1992 bereikt de Bosnische oorlog Mostar, bekend om zijn Stari Most, de iconische oude brug over de Neretva. Op dat moment smeedt handbalcoach Joško Stanić plannen om zoveel mogelijk leden van zijn vrouwenteams te helpen ontsnappen uit de belegerde stad. Hij ritselt een uitnodiging voor een toernooi in het Noord-Hollandse Oosterblokker en regelt een oude bus. Begin mei slaagt hij erin om met 26 handbalsters, van jonge tieners tot prille twintigers, aan de oorlogswaanzin te ontsnappen. Ze komen terecht bij gastgezinnen. Daar blijven ze niet voor die enkele weken van het toernooi, maar soms enkele jaren. Velen zijn ook na de oorlog niet meer definitief teruggekeerd naar het verwoeste Mostar.

Het was een hectische ontsnapping, een enerverende en gevaarlijke vlucht. En ook de integratie van de ontwortelde tieners en jonge vrouwen verliep alles behalve vlekkeloos. Het is en blijft een sterk verhaal, dat vele levens heeft getekend, zowel van vluchters en achtergebleven familieleden als van opvanggezinnen.

Precieze reconstructie

Maar een sterk verhaal is helaas nog niet voldoende voor een uitstekend boek. Zeker, auteurs Gerben van ’t Hek en Rens Lieman hebben erg veel informatie verzameld en stopten veel energie in een precieze reconstructie van de busreis door interviews met de betrokkenen. Dat levert enkele adembenemende passages op en ontroerende herinneringen. De scène waarin de vluchtende bus aan de grens onder schot wordt gehouden door het Kroatische leger omdat er een Serviër meereist, is ongemeen spannend. En de verhalen uit de schuilkelders van Mostar bezorgen je een brok in de keel. Hier werken de details erg sterk, zoals wanneer een van de meisjes heel even haar huis gaat checken, om te zien dat alle ramen zijn gesneuveld, en er een gigantisch gat van een kogelinslag te zien is op de plek waar anders haar kussen ligt.

Maar als geheel valt het boek toch te zwak uit. Dat komt deels omdat de auteurs ervoor hebben gekozen hun reconstructie in de tegenwoordige tijd te schrijven, inclusief dialogen en gedachten van dertig jaar geleden. Dat doet erg gekunsteld aan. Ondanks de ernst van de oorlog lijken de beschreven gebeurtenissen haast zakelijke mededelingen, waardoor de feiten en de mensen erachter onvoldoende tot leven komen. Ook wisselen chronologische en thematische hoofdstukken elkaar af, terwijl dat niet altijd meteen duidelijk is.

Puberakkefietjes

De auteurs verliezen zich soms in details over wat voorafging aan de vlucht, over de achtergrond van sommige vluchters en hun helpers of over puberakkefietjes in de gastgezinnen. Maar hoe de betrokkenen op dit alles na drie decennia terugkijken, ontbreekt haast volledig. De reflectie waar je als lezer zo benieuwd naar bent, ontbreekt.

Ook in de reconstructie zelf zitten toch nog enkele hiaten. Hoe Stanić erin slaagde zijn missie geheim te houden, blijft onbesproken. Terwijl het in Bosnië en Herzegovina een publiek geheim is dat wel meer sportclubs en culturele verenigingen in de begindagen van de oorlog op deze wijze mensen hielpen ontsnappen. Daarbij knepen sommigen een oogje dicht, zeker als het om meisjes en vrouwen ging. Zo wist een groot deel van het Seljo-koor net voor de omsingeling van Sarajevo uit de stad te ontsnappen richting het Deense Aarhus, met een festivaluitnodiging op zak. Van de volle bus met 50 leden keerde na de oorlog slechts één lid terug naar Bosnië. Dat maakt het verhaal van de bus uit Mostar niet minder sterk, maar wel minder uitzonderlijk, en dat deel van de context ontbreekt.

Lees ook: Verhalen over hoe de oorlog niet is verdwenen



Gerben van ’t Hek en Rens Lieman: De bus uit Mostar. 26 jonge handbalsters op de vlucht voor de oorlog in Joegoslavië. Omniboek, 272 blz. € 24,99 De bus uit Mostar. 26 jonge handbalsters op de vlucht voor de oorlog in Joegoslavië. Omniboek, 272 blz. € 24,99 ●●●●●