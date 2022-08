Het is onvermijdelijk dat álle gemeenten zullen moeten bijdragen aan de opvang van asielzoekers. De situatie in Ter Apel, waar al maanden mensen buiten slapen, is Nederland onwaardig. Mensonwaardig.

Aan het verzinnen van uitvluchten heeft niemand iets. Niet aan de mythische en feitelijk onmogelijke asielstop die door sommige Tweede Kamerleden wordt geëist – vluchtelingen zullen altijd blijven komen, de asielprocedure is al snel in vergelijking met omringende landen. Niemand heeft iets aan de ‘niet in mijn achtertuin’-houding van sommige lokale bestuurders, die bij voorbaat weerstand van omwonenden verwachten. Noch aan de verwijten over en weer: het is heus niet zo dat alleen in kleine plattelandsgemeenten asielzoekers worden opgevangen.

De herfst komt er aan, en er slapen honderden mensen buiten. Met anderen wordt gesleept van noodopvang naar noodopvang. In gymzalen moet weer gesport, in congreshallen weer genetwerkt. Dat staatssecretaris voor Asielzaken Eric van der Burg (VVD) nu grijpt naar een bestuurlijk dwangmiddel omdat een aantal gemeenten weigert bij te dragen aan de opvang, is daarom verstandig.

Dit is wel een crisis die de landelijke politiek heeft veroorzaakt. Het beleid van op- en afschalen van opvangplekken, dat al decennia usance is, gaat voorbij aan de realiteit. Bij elke daling van het aantal asielzoekers worden centra afgebroken. Bij elke nieuwe piek moet het COA, dat per bed betaald krijgt, weer smeken om ruimte – nu in een vastgoedmarkt die opdroogt, bij lokale bestuurders die zijn overbelast door talloze andere rijkstaken waarvoor ze te weinig middelen hebben.

De asielketen is bovendien vastgelopen: het COA kampt met personeelstekort, de IND ook. Statushouders die het azc zouden kunnen verlaten, kunnen dat niet omdat er een tekort is aan woonruimte. Eerder deze week bleek dat bijna twee derde van de veiligheidsregio’s het afgesproken aantal opvangplekken niet heeft geregeld. Vórige week vroeg het kabinet nog eens om 5.600 extra opvangplekken.

Driehonderd asielzoekers op een gemeenschap van 3.500 inwoners, zoals in Albergen het geval zal zijn, roept begrijpelijkerwijs vragen op. Natuurlijk maken bewoners zich zorgen over hun dorp. Aan de staatssecretaris de taak om die vragen te beantwoorden en zorgen weg te nemen. Zijn brief aan de Tweede Kamer eindigt met de woorden dat „het investeren in het draagvlak en de dialoog met de gemeente onverkort de inzet [blijft]”. Hij noemt het van het „allergrootste belang de gemeenteraad en de omwonenden goed te betrekken en te informeren”.

Dat is in Tubbergen mislukt. De burgemeester werd een uur voordat Van der Burg zijn brief naar de Kamer stuurde, geïnformeerd. De gemeenteraad is verrast. De omwonenden voelen zich overvallen. Onduidelijk is ook waarom dit dwangmiddel kennelijk de enige manier is een azc in Tubbergen te krijgen. Als de staatssecretaris het vaker wil inzetten, is dit geen goede testcase geweest. En zeker geen goed voorbeeld hoe draagvlak kan worden gecreëerd bij ‘weigergemeenten’ en wantrouwende bewoners.

Gemeenten vragen terecht al jaren om een structurele oplossing. Voor de huisvesting van statushouders is die er – elke gemeente moet naar rato een aantal woningen beschikbaar stellen. Ook de opvang van asielzoekers zou zo kunnen worden verdeeld. Gedeelde last is halve last.