Toen Salman Rushdie op vrijdag 12 augustus op een festival in de staat New York door een radicale moslim werd neergestoken, racete ik op een elektrische fiets door het Groningse Hogeland. Mijn spectaculaire tocht langs middeleeuwse kerken en herenboerderijen werd door die elektrische lading een bijna spirituele ervaring, die me door de aanslag op de schrijver aan zijn tweede (en beste) roman, Midnight’s Children (1981), deed denken.

Ik las dat revolutionaire boek voor het eerst tijdens een voettocht in de Himalaya. Het was een leeservaring die mijn kijk op de literatuur en India voorgoed veranderde. Speelser en veelzijdiger dan Rushdie kon een schrijver niet zijn. Alleen al de herinnering aan die eerste zinnen deden me opnieuw uit mijn zadel opveren: ‘I was born in the city of Bombay... once upon a time. No, that won’t do, there’s no getting away from the date: I was born in Doctor Narlikar’s Nursing Home on August 15th 1947. And the time? The time matters, too. Well then: at night. No, it’s important to be more... On the stroke of midnight as a matter of fact. Clock-hands joined palms in respectful greeting as I came.’

Wat volgt is van begin tot eind groots. Aan de hand van verteller Saleem Sinai, die telepathische krachten heeft, ontvouwt zich de geschiedenis van zowel Saleem zelf als van het hopeloos verdeelde India, dat op hetzelfde uur onafhankelijk wordt.

Alle grote culturele, religieuze en politieke kwesties van het land komen in Midnight’s Children voorbij, van de opdeling in India en Pakistan, later dat jaar, tot aan de dood van Jawaharlal Nehru in 1964, de inperking van de burgerrechten onder diens dochter Indira Gandhi in de jaren zeventig, en de dood van haar zoon Sanjay. Bij alles is de begaafde Saleem betrokken. Aan het einde van dit magisch-realistische verhaal denk je dan ook dat de geschiedenis zonder zijn bemoeienis heel anders zou zijn verlopen.

Ik werd in mijn bewondering voor Rushdie gesterkt door de onlangs verschenen essaybundel Old Thruths and New Clichés van Isaac Bashevis Singer (1903-1991), die een van Rushdies grote voorbeelden is. Deze Amerikaanse schrijver en Nobelprijswinnaar kun je gerust de Jiddische Rushdie noemen, omdat hij ook geesten en duivels in zijn werk opvoert en ruziet met orthodoxe geestelijken. In die essays pleit Singer nu niet alleen voor de vrijheid van meningsuiting in de literatuur, maar ook voor het gebruik van journalistieke elementen. Een literair werk moet volgens hem net als een krantenbericht een nieuwe kijk op de gebeurtenissen geven, zoals in Midnight’s Children onophoudelijk het geval is.

Bovenal benadrukt Singer dat alleen die ene schrijver dat ene verhaal kan schrijven. Een verhaal dat gebaseerd is op wat alleen die schrijver heeft meegemaakt en hoe hij dat heeft ervaren. Als bewijs voert hij Tolstoj en Dostojevski op, omdat de eerste nooit Misdaad en straf en de tweede nooit Anna Karenina zou kunnen hebben geschreven.

Een goede schrijver heeft het volgens Singer alleen over dingen, mensen en onderwerpen die hij het beste kent. En natuurlijk over ‘eeuwige vragen’, zoals ‘waarom ben ik geboren’, ‘wie ben ik’, ‘wat doe ik hier’, ‘waarom moet ik sterven’, ‘wat is het bedoeling van al mijn kwellingen en teleurstellingen’. In al Rushdies boeken, ook in The Satanic Verses, vind je die vragen terug. Singer kan tevreden zijn over zijn leerling.

