Doodenge documentaire over de verdwenen Gabby Petito

Doodenge documentaire gezien, woensdagavond op Net5: Gabby Petito: de moord die de wereld in haar greep hield. Niet omdat het meisje in kwestie vermoord werd, dat kon ik uit de titel zo wel opmaken. Nee, de echte schrik zat hem erin dat dit een moordzaak was waar echt iedereen zich tegenaan bemoeide. Niet alleen in Amerika, waar het drama zich afspeelde, iedereen met toegang tot het wereldwijde web was ineens speurneus, forensisch onderzoeker, beeldrechercheur en misdaadverslaggever tegelijk. En ik ben er nog niet helemaal uit of de opsporing daarmee een dienst bewezen werd.

Het zal vast geen toeval zijn dat er wél influencers, vloggers, verslaggevers van diverse Amerikaanse nieuwsbulletins en zelfbenoemde crimefighters aan de documentaire meewerkten, maar niemand van politie of justitie. Ja, er komen twee ex-medewerkers van de FBI aan het woord, maar weet jij veel wat ze daar voor functie hadden. Voor wie vorig jaar de gebeurtenissen niet real time heeft gevolg, dit is wat er gebeurde: de 22-jarige Gabby Petito uit Blue Point (New York) vertrekt op 1 juli met haar middelbareschool-verloofde Brian op een road trip door Amerika. Ze hebben een witte Ford Transit gekocht en van de achterbak een knus mini-huis gemaakt. Gabby heeft al flink wat volgers op de socials, nu legt ze ook hun busavontuur vast op Tiktok , Instagram en Youtube. Ziet er fantastisch uit. Gelukkig koppeltje, prachtige natuurfoto’s, lang leve hun #vanlife. Bijna elke dag is er een teken van leven, tot eind augustus. Nog één halfslachtig berichtje aan haar moeder, een laatste Instagrambericht, verder niks. Op 1 september komen Brian en het busje thuis, zonder Gabby.

True crime is immens populair, ik weet het. Altijd worden dit soort verhalen achteraf verteld. Maar hier begint de crime doc al voor er goed en wel sprake was van een misdrijf. Gabby’s ouders krijgen geen antwoord van Brian op de vraag waar hun dochter is, ze doen aangifte en roepen op televisie getuigen op zich te melden. En dan „wordt het internet gek.” Ik denk dat ik die zin wel tien keer gehoord heb in de film van anderhalf uur. Iedereen wil „helpen” zoeken. Influencers vertellen met serieuze gezichten tegen hun camera’s hoe de opsporing verloopt, burgerdetectives spitten Gabby’s Instagramposts door op zoek naar bewijsmateriaal, en terloops wordt verloofde Brian alvast de moordenaar genoemd. Waarop mensen in de tuin van Brians ouders schande gaan staan brullen, áchter de televisieverslaggevers met draaiende camera’s die er al stonden. Ze eisen opheldering, antwoorden, gerechtigheid. Stel je voor dat Brian onderweg bonje had gekregen met Gabby. Zij alleen verder, hij verdrietig naar huis. Zo ging het niet, want hij had haar met blote handen gewurgd en achtergelaten in de wildernis, maar het gaat om het idee.

Wederom ‘explodeerde’ het internet

De eerlijkheid gebiedt te zeggen: sociale media gaven soms ook een zetje aan de opsporing. Dat er een gezin was dat rond dezelfde tijd in hetzelfde gebied reisde, óók in een busje, en ook met een dagelijkse vlog en dus altijd een camera aan, was een uitkomst. De witte Ford werd getraceerd, en daarna was haar lichaam snel gevonden. Opnieuw „explodeerde het internet”. Want nu wilde iedereen Brian helpen zoeken. De politie rapporteerde honderden telefoontjes van mensen die hem „99 procent zeker” hadden gezien. Er circuleerden nepfilmpjes waarin het leek alsof hij live op Instagram was en dus in leven. En in de tuin van zijn ouders bleef het druk.

Lang verhaal kort: hij werd gevonden. Schot door het hoofd. Zelfmoord. Later gaf de politie vrij wat hij in zijn opschrijfboekje had geschreven over de dag van Gabby’s dood. Ze was gevallen, had verschrikkelijke pijn en hij had haar uit haar lijden geholpen. „Ik wilde alleen maar behulpzaam zijn.” Ik bedoel maar, niet alle hulp helpt.