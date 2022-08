Deze roman stelt de vraag: gaat de zelfingenomen, gelijkhebberige klasse in Nederland ten onder?

Het vakmanschap valt meteen op in Heidelberg, de vierde roman van Martijn Simons (1985). Het zit bijvoorbeeld in de manier waarop de drie jongens van het gezin Wagenaar, om wie deze ambitieus opgezette familieroman draait, worden neergezet. Simons toont wat ze doen op de achterbank van de auto, onderweg naar het vakantieadres: Cas houdt de kilometerteller in de gaten, Ruben zit gekluisterd aan Donkey Kong op de gameboy, Micha kijkt zwijgend naar buiten – het zijn voorbodes van hun karakters, zo zal later blijken.

Het zit ook in de manier waarop elk hoofdstuk – waarin de gezinsleden afwisselend worden gevolgd – een nét andere toon heeft, waardoor het karakter van de hoofdrolspeler mooi voor het voetlicht komt. Zo brandt vader Willem in zijn hoofdstuk meteen los met meningen over station Utrecht (‘niet de rommelige grandeur van Amsterdam’), want hij is een boomer met oeverloos veel opinies. In het hoofdstuk van zijn zoon Micha is veel ruimte voor flashbacks, want hij leeft niet echt in het hier en nu. Moeder Annet kan dat juist heel goed: aan hoe zij over een hotel klaagt dat ‘het verse fruit bij het ontbijt […] heel anders [was] dan op de website stond’, zie je dat zij wat al te veel op oppervlakkige details gericht is, en niet op wat er werkelijk toe doet.

Stuitend onaardig

Ja, dit is goed en doeltreffend en levendig vertellen – precies waar je op hoopt bij zo’n roman als Heidelberg: een onderhoudende, meeslepende, uitwaaierende good read, met meerdere perspectieven, vele plotlijnen en een eenvoudig hoofdgegeven dat al die lijnen uiteindelijk zal samenknopen. Dat hoofdgegeven: de Wagenaartjes reizen naar de Zuid-Duitse stad Heidelberg, waar zoon Ruben eerst zijn promotieonderzoek zal presenteren, waarna de vier gezinsleden de as van de vijfde zullen verstrooien, van Cas, de oudste zoon, de oogappel, die maanden eerder overleed aan een hartstilstand. Voor het zover is – en je voelt onmiddellijk dat die as pas in de laatste hoofdstukken uitgestrooid kan worden – is er eerst veel meer aan de hand, waarover Simons nog niet meteen alle informatie prijsgeeft. Vader Willem is net oneervol met pensioen gegaan als arts, zoon Micha is zijn docentenbaan kwijt nadat hij ‘een vijfdeklasser tijdens een busritje terug van een excursie op zijn gezicht had getimmerd’ en Ruben had een ontsnappingsplan bekokstoofd met ene Justin, maar die lijkt verdwenen.

Ontsnappen, dat is de expliciete of heimelijke wens van alle gezinsleden. Of in elk geval: ze zitten vast, in de keuzes die ze gemaakt hebben of waar ze onbewust in verzeild zijn geraakt. En daarbij zijn de familiebanden een klem voor deze personages: in wat ze aangeleerd is, in wat er van ze verwacht wordt, in de mate waarin ze gezien worden en wat ze zich daarvan aantrekken.

Nou ja, het mag duidelijk zijn dat ze zich er véél van aantrekken – wat wel blijkt uit het feit dat de Wagenaars op ontzettend veel momenten in de roman stuitend onaardig tegen elkaar zijn. Snerend, snauwend, fnuikend, veroordelend. Die onaardigheid maakt ze soms wat wereldvreemder en minder menselijk dan je misschien van literaire personages zou verwachten of hopen – maar toch fascineren ze wel. Zo toont Simons hun onmacht om iets te doen, concludeer je al lezend en psychologiserend, zo uit zich hun frustratie om niet te kunnen voelen. De dode Cas schittert door afwezigheid, ja zélfs als gespreksonderwerp of object van rouw: een tragisch gegeven, dat je toch weer voor de familie inneemt.

Vooropgezet plan

In veel opzichten lijkt Heidelberg op -Simons’ vorige roman, De Hollandse droom (2020), die werd genomineerd voor de BNG Bank Literatuurprijs. Ook dat was een familieroman met meerdere perspectieven en verhaallijnen, waarin, zoals de titel al aankondigde, tegelijkertijd een groter verhaal werd verteld over Nederland rond de eeuwwisseling, waarin het multiculturele drama zich ontspon en de sociaal-democratie wankelde. De Hollandse droom was ook een roman die soms uit de bocht vloog: met heftige scènes die uit een thriller leken geplukt, met personages en verhaallijnen die net iets te weinig boeiden. Wat dat betreft voelt Heidelberg als revanche: Simons’ verteltempo is strakker, zijn personages zijn gelaagder, de plot is niet belangrijker dan de karakterontwikkeling en wat dit verhaal te zeggen heeft over hedendaags Nederland is sterker, pijnlijker. Je zou kunnen zeggen: dat bredere, (zelf)kritische verhaal is waarmee de roman zich uiteindelijk onderscheidt.

Hakken in een hummeltje

De grote problemen waar zowel vader Willem als zoon Micha zich mee geconfronteerd ziet, zijn daarvoor tekenend. Willem is weg bij het ziekenhuis waar hij werkte omdat er klachten over zijn handtastelijkheid waren gekomen, gedrag dat jarenlang veronachtzaamd was. En Micha kwam tot het excursie-incident toen hij in de stress zat over een compromitterend filmpje van hem met een leerlinge. ‘Je zou er haast een vooropgezet plan in gaan zien’, mokt Willem over de overeenkomst. ‘Dat iemand ergens de opdracht heeft gekregen om de familie Wagenaar binnen een paar jaar te decimeren.’ Veelbetekenend: niet de overeenkomst in hun (grensoverschrijdende) gedrag frappeert hem, maar hij beklaagt zich over de onplezierige consequenties die ze moeten dragen, het slachtofferschap waar hij zich ineens toe veroordeeld ziet. Dat is de omgekeerde wereld, en tekent het Wagenaarse gevoel van entitlement, van het recht dat ze menen te hebben op hun eigen mening en normen. Wat neerkomt op horkerig en klootzakkerig gedrag – omdat ze geen tegenwicht gewend zijn.

Ze konden opgroeien met het ‘Grote Eigen Gelijk’ als basishouding, zoals moeder Annet de waarheid kon ‘aanpassen aan het verhaal dat ze nodig had om haar versie van de droom levend te houden’, zoals Simons het op een zeker punt expliciet duidt. Zo leven al deze gezinsleden inmiddels in een wereld die hen tegenwerkt, vinden ze zelf. Hun eigen onverdraagzaamheid en bekrompenheid zien ze niet, zoals ook al bleek uit de verwikkelingen rond de voorgenomen besnijdenis van kleinkind Aziz, de zoon van Cas (met, ja, diens vrouw Yousra). ‘Je gaat toch niet zitten hakken in zo’n hummeltje’, is de mening waarop Annet meent het volste recht te hebben. Heidelberg gaat daarmee over hoe de zelfingenomen, gelijkhebberige en dominante klasse in Nederland zich staande probeert te houden. Vergeefs? Gaan ze ten onder? Dat is de vraag.

De expliciet duidende zinnetjes zijn soms iets te veel van het goede: Simons had het ook gewoon kunnen laten zien, in plaats van te benoemen – daar had je de schrijver net een extra scheut zelfvertrouwen gegund. Op andere punten is Simons’ gegroeide vernuft en schrijflef wel zichtbaar: bijvoorbeeld in het gedurfde (want tamelijk onderkoelde) slot. Door daar niet geheel te voldoen aan de verwachtingen die je als lezer hebt van deze familieroman, geeft hij zijn boodschap een extra harde, bijna cynische ondertoon, die zijn genadeloosheid tekent. Eerder al geven de conclusies die de personages over zichzelf of anderen trekken treffend blijk van hun beperkte blik (en dus hun onbetrouwbaarheid, en hun machteloosheid). Daarmee hangt samen dat Simons zijn personages toch ook weer niet volledig onsympathiek maakt: zo is vader Willem toch echt geen seksueel roofdier, maar eerder iemand die te achteloos is en daarmee zijn eigen grensoverschrijding niet inziet. Zelfinzicht – dat breekt hen op, dat is wat Simons knap laat zien.

Lees ook: Met champagne besprenkeld geneuk in een Vinkeveens buitenverblijf



Martijn Simons: Heidelberg. Thomas Rap, 477 blz. € 24,99 Heidelberg. Thomas Rap, 477 blz. € 24,99 ●●●●●