Deze machtige Amsterdamse regent was de Donald Trump van de zeventiende eeuw

We zijn zo langzamerhand geneigd om bij oligarchen meteen aan Russen te denken, maar ze zijn overal. Ze zijn een bijproduct van het handelskapitalisme en bestaan al eeuwen. Ze zijn puissant rijk, hebben stevige connecties met de politiek en worden daardoor nog rijker. Venetië had ze, Genua had ze en Amsterdam werd omstreeks 1600 een oligarchische metropool zonder weerga. De macht was in handen van een paar families, die het in onderonsjes met elkaar eens probeerden te worden, maar als het zo uitkwam ook op elkaars ondergang uit waren.

Buitenstaanders stonden machteloos. Deze kongsi van Amsterdamse regenten zette Holland naar haar hand, en via Holland de hele Republiek. Het ging om niet meer dan zo’n vijftien families, die het eigenbelang tot norm hadden verheven en voor de buitenwereld als één front opereerden. Zelfs aan de andere kant van de wereld kregen ze steeds meer invloed, en dat is nog licht uitgedrukt: met het nodige geweld werden in Azië handelsmonopolies verkregen die miljoenenwinsten opleverden.

In Reinier Pauw (1564-1636) en Amsterdam. De macht van een man en een stad laat Menno Witteveen aan de hand van het leven van één van de hardste en meest gewiekste Amsterdamse regenten zien hoe geld in macht werd omgezet, en macht in geld. Reinier Pauw stamde uit een familie die nog pas één generatie meetelde in de hoogste kringen van Amsterdam. Zijn vader Adriaan had na de protestantse omwenteling in Amsterdam in 1578 als rijk koopman een zetel verworven in het nieuwe stadsbestuur. Reinier volgde hem in 1590 op en maakte de jaren van tomeloze Amsterdamse expansie mee.

Je kunt het verhaal van de dertig jaar die volgen zo vertellen dat het lijkt alsof alles in Amsterdam en alles in de Republiek om Reinier Pauw draaide. Zo ver gaat Witteveen niet, maar hij eist voor Pauw wel een plaats op meteen naast stadhouder Maurits en landsadvocaat Johan van Oldenbarneveldt. Pauw is volgens hem steeds onderschat als één van de belangrijkste architecten van het economische en militaire succes van de Republiek. Hij leek zich wel met alles te bemoeien. Naast zijn drukke handelsactiviteiten (hij handelde zo ongeveer in alles wat veel geld opleverde), zag hij kans zijn stempel te drukken op de ontwikkeling van de Amsterdamse grachtengordel.

Vredesbesprekingen met Spanje

Pauw dacht groot. In 1602 was hij met Johan van Oldenbarnevelt één van de voornaamste initiatiefnemers van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Een handelsonderneming die zo was opgezet dat ze meteen ook een verlengstuk was van de politieke en militaire belangen van de Republiek. Intussen bemoeide Pauw zich ook met de moeizame vredesbesprekingen met Spanje.

Pauw hield niet zo van compromissen; van zo’n vrede met Spanje verwachtte hij niets goeds. Zijn business gedijde bij oorlog; die stond borg voor hoge marges en bovendien viel er in de diplomatie het nodige aan smeergeld op te strijken. Pauw hield van conflicten en hij bediende zich zonder scrupules van intimidatie. Wanneer iemand hem durfde tegen te spreken, werd dat door Pauw opgevat als een persoonlijke aanval. Alles was zwart-wit; genadeloosheid werd zijn handelsmerk, niet alleen in zaken of de politiek, maar ook in religieuze kwesties, want ook daar had hij een scherp oordeel over. Zodra hij de kans kreeg begon hij in Amsterdam bordelen te vervolgen en te sluiten.

Pauw ontpopte zich steeds meer als een puritein. Het klimmen van de jaren maakte hem niet milder. Eerder was hij een voorbeeld van gestage radicalisering. Hij had een hekel aan remonstranten, en dat Johan van Oldenbarnevelt ze in bescherming nam, ergerde Pauw mateloos. Maurits heeft de reputatie de oude landsadvocaat met besliste hand richting het schavot te hebben geleid, maar Witteveen maakt aannemelijk dat de rol van Pauw, als intrigant en strateeg op de achtergrond, misschien wel beslissend is geweest. Pauw geloofde niet in tolerantie, en dat was het mentale voordeel dat hij had op de landsadvocaat die van verdraagzaamheid zijn publieke mantra had gemaakt. Oldenbarnevelt moest eindeloos balanceren, Pauw kon rustig brute machtspolitiek bedrijven. In de loop van enkele jaren drukte Pauw Van Oldenbarnevelt in een hoek waar hij zich niet meer uit kon bevrijden. Maurits mocht de cynische klus vervolgens afmaken. Witteveen zet het mooi en trefzeker uiteen.

Radicale religieuze denkbeelden

Zonder al te veel grote woorden heeft Menno Witteveen, behalve historicus ook succesvol ondernemer, in zijn boek aan Pauw de historische positie gegeven die hem toekomt. Veel succesvolle Amsterdamse regenten, zoals Andries Bicker of Cornelis de Graeff, waren vrij vlakke persoonlijkheden in vergelijking met Pauw, die over alles wel een mening leek te hebben. Dat hij radicale religieuze denkbeelden koesterde en die ook een tijdlang aan de Amsterdamse samenleving heeft willen opleggen, maakt hem ook tot een man die een enorm stempel drukte op de culturele ontplooiing van zijn stad, maar dan wel in negatieve zin. Helaas wijdt Witteveen er nauwelijks aandacht aan. De stad die omstreeks 1615-1617 onder aanvoering van P.C. Hooft en G.A. Bredero bruiste van cultureel leven, verzuurde in de jaren na de afzetting en terechtstelling van Van Oldenbarnevelt razendsnel. De ongelukkige Bredero stierf en P.C Hooft trok zich terug uit het literaire leven, en met hem vele anderen. Het was de tijd van de Synode van Dordrecht, die de gereformeerde kerk voor langere tijd in het orthodoxe spoor zou brengen. Zo zag Pauw het graag.

Maar de macht van Pauw taande na 1619 snel. Zijn aandeel in de val van Van Oldenbarnevelt was niet bij alle Amsterdamse regenten goed gevallen. Er werd steeds opzichtiger aan Pauws stoelpoten gezaagd. Schandaaltjes en stinkende handeltjes waar hij zich eerder makkelijk doorheen blufte, werden hem nu hard aangewreven. In 1622 werd hij met al zijn medestanders het dagelijks bestuur uit gemanoeuvreerd. Pauw probeerde nog terug te vechten, maar bleef op een zijspoor staan, ook al had hij onder het gewone volk nog altijd een luidruchtige aanhang. Ongeveer zoals Donald Trump nu. De gelijkenissen tussen deze twee lompe ondernemer-politici dringen zich zonder meer aan alle kanten op. Allebei niet vies van een staatsgreep als uiterste middel.

