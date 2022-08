De wereld gezien door de ogen van een intelligente tumor

De debuutroman van scenarioschrijver Maddie Mortimer (Londen, 1996), die onlangs op de longlist van de Booker Prize belandde, begint intrigerend: ‘Ik, inktding, opengescheurd vanaf haar prille start, met de grootte van een haarvat en het verstand van een meloen, ben behoorlijk optimistisch over hoe mijn leven er zal gaan uitzien.’

Aan het woord is de kanker die Lia – kinderboekenmaker, moeder van puber Iris, echtgenote van professor Harry – vanbinnen gestaag overneemt. De passages vanuit de ziekte zijn vetgedrukt, aanvankelijk in de eerste persoon, soms in de derde, dan vertelt hij over Lia, tot ze langzaam samensmelten, samen vertellen. De overige hoofdstukken en passages gaan over Lia, Harry, Lia’s moeder, Lia’s jeugd en jeugdliefde, hoe iedereen omgaat met het langzaam wegvallen van een moeder, Iris, Iris’ populariteitsproblemen op school, enfin, het leven zelf met een duistere onderstroom – de kanker. Deze tekst is niet vet, maar heeft dezelfde, niet uitgevulde bladspiegel (zoals bij poëzie) en ook daar worden regels soms in het midden afgebroken om op de volgende regel verder te gaan (zoals bij poëzie ja). Ook wordt qua typografie en vormgeving van alles uit de kast gehaald (zoals soms weleens bij poëzie, weet je wel), waardoor de woorden als er iets druppelt naar beneden druppelen, of als het gaat over een vredesoffer (‘ik ben tekort geschoten tegenover jou’) in de vorm van een vredesduif zijn afgedrukt.

Een eclectisch gebeuren, dus. De ziekte verdeelt zichzelf of het lichaam of lichaamsprocessen (dat is niet altijd even duidelijk) onder in personages (de duif, de tuinman, Fluweel, Red, en Red is dan weer de mogelijk levensreddende chemo). Die personages blijken parallellen te vertonen met de mensen in het leven van Lia (de duif is de moeder, de tuinman is Harry, die een voorliefde voor moestuinieren heeft) en op een bepaald moment ook met de dansers in een voorstelling die Lia en haar gezin bezoeken. Maar wacht even – hoe kan dat nou? Wist de tumor al dat ze ooit naar die voorstelling zou gaan? Hebben we hier te maken met een paranormale tumor? En is de tumor, die net als de andere personages de hele tijd trivia oplepelt (over Romeinen en bijen en de man die de Berlijnse muur beschilderde), zich aan het voorbereiden op deelname aan Per Seconde Wijzer? Geen idee, maar al die letterlijke verbanden, symboliekjes, metaforen, dramatisch afgebroken regels (‘wanneer pijn de plaats inneemt van proteïnen in haar huid;/ kan de ziel niet anders dan/ weinig tot geen liefde weerspiegelen’) zou je best eens kunnen beschouwen als, pardon, uitgezaaide kitsch. Zie ook: ‘Buiten barstte de maan en brak, haar heldere wit en dooier van oude hoop droop dik de avond door’, en de titelbladen van een hoofdstuk die bedrukt zijn in overdwarse zinnen in verschillende diktes (‘ik wil mijn mamma’, ‘singing in the rain’) waardoor de pagina’s nog het meest hebben van goedkope canvaskunst, net een stapje verwijderd van live, laugh, love.

Boeiend verhaal

Tussen al dat geweld door schemert wel een boeiend verhaal. Lia, opgegroeid in een parochie, die het aanlegt met een beschermeling van haar vader. De afstandelijkheid van haar moeder. Haar eigen pogingen het beter te doen met haar dochter. Het verliezen van een God. Die arme, kalme Harry, die van schrik haast voor een jonge postdoc valt. Maar zelfs in dat verhaal blijft Mortimer alles wat nadruk heeft éxtra benadrukken - Harry’s wanhoop moge duidelijk zijn, maar mocht je het toch niet helemaal voelen, heeft de schrijfster hem ’s nachts ook nog eens ter aarde laten storten, terwijl hij woest zijn moestuin met wortel en tak uitrukt.

Landkaart van ons verbluffende lijf is een dappere poging, maar het roept voornamelijk weemoedige herinneringen op aan romans met een vorm en stijl die de inhoud niet illustreren (!) maar verrijken. Denk aan de rouw in Verdriet is een ding met veren (Max Porter) en Het boek van Carl (Naja Marie Aidt), of de verloren vertelster in Een meisje is maar half af (Eimar McBride). Mortimers debuut is experiment om het experiment, een verhaal dat ten onder gaat aan de nadruk die erop gelegd wordt.



Maddie Mortimer: Landkaart van ons verbluffende lijf. (Maps of Our Spectacular Bodies) Vert. Corine Kisling en Janine van der Kooij. De Arbeiderspers, 473 blz. € 24,99 Landkaart van ons verbluffende lijf. (Maps of Our Spectacular Bodies) Vert. Corine Kisling en Janine van der Kooij. De Arbeiderspers, 473 blz. € 24,99 ●●●●●