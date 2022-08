De week waarin #Linda, #Rianne en #Tieten trending werden

‘Onze borsten zijn van onszelf en van niemand anders’, klinkt het maandagavond nog op Twitter. Redactiechef Rianne Meijer (@globalistaa) prijst bij haar 73.000 volgers trots het nieuwe nummer aan van LINDA. Bij de tweet plaatst ze vier foto’s van pagina’s uit het tijdschrift, waarop een keur aan vrouwelijke borsten te zien zijn. Anderhalve dag later haalde Meijer haar populaire twitteraccount offline. Wat is er in de tussentijd gebeurd? U raadt het al: #ophef.

De eerste ophefronde betrof de cover. Negen bekende vrouwen poseren in spijkerbroek met handen op de borsten. Er is geen grote of hangende borst te zien. Sterker: er is sowieso nauwelijks een borst te zien. Ook geen rimpel of litteken. Twitteraars vinden de cover niet inclusief en niet taboedoorbrekend genoeg. Waarom stonden er geen dikke vrouwen op de foto? Geen vrouwen met geamputeerde borsten? Het beeld oogt commercieel. waarom doet LINDA dan toch of het tijdschrift taboedoorbrekend en edgy is?, klinkt het op twitter.

LINDA lijkt inderdaad hoog van de toren te blazen. Onder de instagrampost staat bijvoorbeeld: „Tijd voor verandering, vinden wij. Dus vieren we de tiet, want TITS R US”. Later roept het blad met de special om „op de barricaden te gaan staan tegen de preutsheid over blote borsten.”

Nederlands Twitter was helemaal te klein toen het volgende bleek: die lichamen zijn helemaal niet exclusief van hunzelf, want redactiechef Meijer zou voor publicatie foto’s hebben gestuurd naar haar echtgenoot Thijs Wolters (@ThijsWoaop). „Als liefhebber van tetten vind ik dit het beste nummer dat Rie ooit maakte”. „Neem maar van mij aan: dit is een bewaarnummer”, twitterde hij erbij. En later: „op momenten dat ik via Whatsapp alvast wat thumbnails krijg van goed geslaagde tettenfoto’s ben ik zo blij.” De nuance dat het niet om losse foto’s ging, maar om opgemaakte pagina’s waar de betrokkenen toestemming voor hadden gegeven ging al snel verloren.

Maar natuurlijk laaide de storm al snel verder op. #Rianne, #Thijs en #Tieten werden trending op Twitter. Met de stelligheid die bij het platform past werden vergaande conclusies getrokken. Zo zouden de gedeelde foto’s zonder toestemming na de shoot zijn gedeeld. En Meijer? Die zou ontslagen zijn. Navraag van NRC leert dat daar geen sprake van is.

‘Superdom tweetje’

Tijd om na te denken over wat we niet weten leek er niet. Welke foto’s stuurde Meijer naar haar man? Was dat het coverbeeld zelf of ook niet gepubliceerd materiaal? In welk stadium deed Meijer dat? Toen de foto’s al onderweg naar de drukker waren? Of eerder al, toen de vrouwen misschien nog geen toestemming hadden gegeven voor publicatie?

En twitterde Wolters in overleg met zijn vrouw, of heeft hij zich op eigen houtje seksualiserend en op zijn zachtst gezegd onverstandig uitgelaten over het aanstaande nummer? Je zou er bijna een onderzoeksjournalist op los laten. Meijer noemde het zelf donderdag „een superdom, puberaal en niet-chic tweetje van mijn man”. Ze deelde ook vol trots het nieuwe nummer van het tijdschrift waar ze voor werkt. Dat doet ze wel vaker, schrijft ze. „Volgende maand kunnen dat vrouwen met een huidziekte zijn.”

De #ophef laat in elk geval zien dat de redactie één ding goed zag: over borsten kun je ook in 2022 nog dagenlang discussiëren. De Twitterstorm zorgde bij Meijer even voor een sprint naar de nooduitgang: het snel verwijderen van haar account. Maar aan het eind van de week wil ze tóch reageren. „Ik ben heel trots op dit nummer en de boodschap. En ik hoop dat we het daar ook nog over kunnen hebben.”