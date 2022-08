De Oekraïense emigrante trouwt voor haar Duitse visum met een wolf in schaapskleren

Op zoek naar een beter leven emigreerden na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991 zo’n tweeëneenhalf miljoen ingezetenen van dat land naar het Westen. Een van hen, de Oekraiënse Nastja, belandde als werkster bij de Duitse schrijfster Natascha Wodin in Berlijn. Daar maakte ze zo ongeveer alles mee wat je als ex-Sovjetburger in die woelige jaren negentig aan ellende en tegenslag kon overkomen. Voor Wodin vormden die lotgevallen de aanleiding voor haar nieuwe boek, Nastja’s tranen, dat evengoed over ontelbare andere gelukzoekers uit de voormalige Sovjet-Unie zou kunnen gaan, zo herkenbaar is wat ze beschrijft.

Wodin kent de wereld van die ontheemden uit de Sovjet-Unie als geen ander. Haar Russische vader en Oekraïense moeder werden in de Tweede Wereldoorlog als dwangarbeiders vanuit dat land naar Duitsland versleept. Na 1945 bleven ze daar, al werden ze met de nek aangekeken door hun Duitse buren, voor wie ze de vermaledijde winnaars van de oorlog waren. Wodins moeder kon op den duur niet meer tegen de alledaagse vernederingen en pleegde in 1956 zelfmoord. Haar vader, een bullebak, voedde zijn dochter verder alleen op.

Over haar beide ouders schreef Wodin twee succesvolle en bekroonde boeken: Ze kwam uit Marioepol (2019), waarin ze de geschiedenis van de ondergang van haar moeder en haar adellijke familie vertelt, en Ergens in dit duister (2020), dat over haar tirannieke vader handelt. Nastja’s tranen is op een bepaalde manier een logisch vervolg op de tragische levensgeschiedenissen van haar ouders, alleen al omdat het ook over een ontheemd iemand uit de Sovjet-Unie gaat, maar dan in de huidige tijd. En opnieuw heeft het een aangrijpend verhaal opgeleverd, waarin Wodin zelf aan de zijlijn blijft staan en zich slechts met de gebeurtenissen bemoeit als het niet anders kan.

Apothekers

Nastja wordt geboren in de Tweede Wereldoorlog als dochter van twee apothekers in een stadje in West-Oekraïne. In Kiev studeert ze bouwkunde en wordt ze na drie semesters verliefd op de knappe student geneeskunde Roman, van wie ze een dochter, Vika, zal krijgen. Bijna tien jaar lang wonen ze in een afgedankte, tochtige goederenwagon op een rangeerterrein. Roman werkt dan als assistent-arts in een ziekenhuis, zij is ingenieur bij de gemeente. Het zijn jaren van lege winkelschappen, armoede en woningnood – ontberingen die ze delen met bijna iedereen in hun onmetelijk grote land.

Pas in de jaren zeventig komt er verandering in hun povere bestaan als ze een anderhalvekamerwoning toebedeeld krijgen in een nieuwbouwflat. Maar geluk is ook temidden van het beton niet te koop, wat blijkt als Roman vreemd gaat en er een echtscheiding volgt.

Tot zover verschilt Nastja’s leven niet van miljoenen van haar vrouwelijke generatiegenoten. Dat geldt ook voor de jaren tachtig, wanneer ze tijdens de perestrojka van Gorbatsjov haar baan verliest en nog verder in het moeras van de armoede wegzakt.

Een kentering treedt op als Nastja na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie besluit om naar Duitsland te emigreren. In dat land van de grote belofte wil ze genoeg geld gaan verdienen om haar familie te kunnen onderhouden. In Duitsland woont ook haar vijftien jaar oudere zuster Tanja, die in het kader van gezinshereniging met haar eerder geëmigreerde half-Joodse zoons een verblijfsvergunning heeft gekregen.

Eenmaal in Berlijn gaat Nastja aan de slag als werkster, op een toeristenvisum. Schokkend zijn haar ervaringen bij een Russische oligarch in Charlottenburg, wiens vrouw haar als oud vuil behandelt. In een paar zinnen typeert Wodin zo de mentaliteit van nieuwe rijke Russen.

Visumfraude

Nieuwe moeilijkheden doemen op als Nastja’s toeristenvisum verloopt en ze ineens illegaal in Duitsland is. Ze valt nu in handen van een oplichter, die tegen forse betaling een vervalst Oekraïens paspoort voor haar regelt, waarin als nationaliteit ‘Joods’ vermeld staat en haar achternaam in Katz is veranderd. Met zo’n paspoort hoopt ze aanspraak te kunnen maken op het Duitse schuldgevoel, waaruit mogelijk een permanente verblijfsvergunning voortvloeit. Maar haar helper wordt gearresteerd en het feest gaat niet door. Ze mag nog blij zijn dat ze niet van medeplichtigheid wordt beschuldigd.

Nu verschijnt Wodin zelf ten tonele. Ze gaat met Nastja naar een advocaat, die uitlegt dat deze voorlopig niets te vrezen heeft. Ineens beseft Nastja wat een humanitaire rechtsorde betekent. En dan komt Wodin met een mogelijke oplossing: als Nastja met een Duitser trouwt, krijgt ze automatisch het Duitse staatsburgerschap.

Maar ook deze actie levert alleen maar ellende op. Want die op het eerste gezicht aardige Duitser, een goedverdienende kraandrijver, blijkt een wolf in schaapskleren. Opnieuw levert het passages op die je naar de keel grijpen en zo als ingrediënten voor een roman zouden kunnen dienen.

Wanneer ook aan dit drama een einde komt, neemt Wodin Nastja in huis. Vanaf dat moment lijkt de schrijfster, die tot dan toe niets meer met de wereld van haar ouders te maken wilde hebben, ineens het verdriet van haar moeder te begrijpen.

In een roman zou dat het einde van het verhaal zijn. Maar omdat Nastja’s tranen non-fictie is, loopt het anders af. Want Nastja krijgt steeds meer heimwee naar haar familie in Oekraïne en besluit in 2012 om naar Kiev terug te keren. Eindelijk is ze gelukkig, in haar volkstuin en met haar kleinzoon in haar nabijheid. Ook keert haar vroegere echtgenoot Roman bij haar terug. Tenslotte waren zij ooit elkaars grote liefdes. Zou zich dan op haar zeventigste alsnog het ‘eind goed, al goed’ aandienen?

Wodin beschrijft alles met veel empathie, inzicht en begrip. Haar boek is dan ook een eerbetoon aan een dappere vrouw, die na jaren van tegenslag eindelijk het geluk leert kennen. Dat dit geluk in februari van dit jaar door Poetin opnieuw zou worden verstoord, had geen van beide vrouwen toen kunnen bevroeden.

Lees ook: Een adellijke familie die de ‘bloeddorstige’ twintigste eeuw aan den lijve ondervindt



Natascha Wodin: Nastja’s tranen. (Nastjas Tränen) Vert. Anne Folkertsma. Atlas Contact, 190 blz. € 22,99 ●●●●●