De laatste marketingtruc

Enkele zomers terug stond ik met een goede vriend in de boekhandel (waar ik inmiddels aan de slag ben) en ik kreeg het bericht dat mijn favoriete Nederlandse schrijver, Maarten Biesheuvel, hemelen was. Aangedaan van dit bericht rookte ik een sigaretje en spoedde mij al snel naar plankje B in de boekhandel waar ik Biesheuvels bundeltje Oude geschiedenis van Pa uit de kast haalde. Ik sloeg het open op pagina 11 en ik las zijn korte verhaaltje genaamd ‘Biessies dood’, over hoe hij begraven werd in het fietsenhok.

Toeval of niet, dat laat ik in het midden, maar nu ik eenmaal in dienst ben bij de boekhandel te Leiden en daar betaald met boeken zeul, weet ik dat dit soort voorvallen vrijwel wekelijks plaatsvinden.

Het gebeurt vaak dat je de dood van een schrijver moet vernemen doordat meerdere klanten naar boeken van dezelfde schrijver vragen. Zo had ik dat met Joan Didion, die in december 2021 overleed. Haar boek over de dood had ik enkele dagen ervoor uitgelezen. Dat was waarschijnlijk wel toeval.

Elke keer denk ik: wat is dat toch, dat mensen na het overlijden van een schrijver naar de boekhandel rennen om diens werk te kopen? Het simpelste antwoord is dat de persoon gewoon niet van diens schrijven afwist en nieuwsgierig werd naar deze schrijver. Een andere reden kan zijn dat deze persoon alleen nog maar dode schrijvers leest. Hierin huist een vorm van recalcitrantie die het vast goed doet op café, om even de eigen distinctiedrift tentoon te stellen. Maar dat is niet altijd de reden om dode schrijvers te lezen. Zo had ik afgelopen winter een heer in de winkel die nog niet aan de twintigste-eeuwse literatuur begonnen was, aangezien hij eerst nog de literatuur uit de eeuw ervoor moest afronden.

Ik bad op mijn knieën dat hij nog lang genoeg te leven zou hebben zodat hij nog een pareltje van Nabokov kon meemaken.

Bloedgeld

Na het vernemen van het overlijden van Didion ging ik als Speedy Gonzales op zoek naar haar boeken om bij de ingang van de winkel een boekenaltaartje te maken. Elke keer voelt het wel weer als een poging om bloedgeld proberen te verdienen, zowel bij Wilbur Smith, Eric Carle of Lucinda Riley.

Dat gevoel had ik net zo toen ik na de inval in Oekraïne boeken over Poetin en de Holodomor voorin de winkel neerlegde.

Maar zoals Joost Zwagerman zei: de schrijver sterft tweemaal. De eerste keer fysiek en de andere keer als hij niet meer gelezen wordt. Het tentoonstellen van werken van een net overleden romancier kan je dan ook zien als een vorm van eerbetoon, zodat de schrijver het allemaal niet voor niets heeft gedaan. ‘De schrijver is dood, leve de schrijver’, zal ik maar zeggen.