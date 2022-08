Ik heb ooit een paar maanden aan de universiteit gestudeerd. Ik haatte het. Alles moest op een bepaalde manier, en als ik probeerde een scriptie te maken in de vorm van een zelfgemaakt spel, dan werd ik keihard uitgelachen door mijn docenten (ook wel terecht natuurlijk).

Jan Hoek is kunstenaar en oprichter van kunstruimte Outsiderland.

Als ik aan de universiteit afgestudeerd was, was ook dit opiniestuk waarschijnlijk heel keurig opgebouwd, met een keurige inleiding, middenstuk waarin ik alle argumenten van Ranti Tjan weerleg en dan een conclusie.

Ik ging uiteindelijk naar de kunstacademie, waar ik leerde dat je je niet veel moet aantrekken van hoe de dingen moeten.

Afgelopen week zag ik veelvuldig op mijn Facebook-tijdlijn het opinieartikel van Ranti Tjan gedeeld worden, onder de titel: Een kunstacademie heeft een academisch karakter: geef ze ook die titel (NRC, 12/8). Daarin pleit de net aangetreden directeur van de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst in Den Haag ervoor de kunstacademie, net als in de meeste andere Europese landen, een universitaire status te geven. In het kort zijn dit zijn argumenten (plus mijn reactie): uitwisseling tussen leerlingen en docenten met andere Europese kunstonderwijsinstellingen zal makkelijker gaan (ja oké, zal wel), kunst krijgt meer status (ik koop alvast een stropdas!), een kunstenaar die hoogleraar is, wordt makkelijker gebeld door de media (groot nieuws: ik mocht dit stuk van NRC schrijven zonder hoogleraar te zijn) of zal eerder een politicus mogen adviseren (echt grappig, ik denk dat dit vooral Tjans persoonlijke hartenwens is). Daarnaast kan je als kunstacademiestudent zo makkelijker vakken op de universiteit volgen en zo slimmer worden (oké, dat zou leuk zijn, maar dat kan net zo goed op een hogeschool).

Op zich klinken al die argumenten natuurlijk allemaal uitermate redelijk. Tegelijkertijd verraden ze dat hij vindt dat de kunstenaar iets moet: de kunstenaar moet namelijk onderzoek kunnen doen, zich goed kunnen verwoorden en status verwerven zodat hij op de koffie kan bij politici. Een nogal elitaire en beperkende opvatting over wat kunst zou moeten zijn, vind ik.

Kunst en de kunstenaar moeten niks

Want ik denk dat als kunstenaars het over één ding op de wereld eens zijn, dan is het dit: de kunst en de kunstenaar moeten helemaal niks. Het fijne van de kunst is dat die geen voorgeschreven functie heeft en er net zoveel opvattingen over bestaan als kunstenaars. En al die soorten kunst hebben we nodig: we hebben kunst nodig die persoonlijk is en onredelijk en boos. We hebben radicale politieke kunst nodig. Rebelse kunst. Lelijke kunst. We hebben kunst nodig die prachtig en mooi is en verder niks. We hebben kunst nodig die enkel uit gevoel gemaakt is en kunst waar jarenlang onderzoek naar gedaan is. En ja, ook elitaire kunst die enkel te duiden is via onbegrijpelijk kunstjargon mag bestaan en heeft een functie, maar laat er alsjeblieft meer zijn dan dat.

We hebben kunst nodig die net zoveel perspectieven representeert als dat er mensen zijn, en dat gaat niet gebeuren als Ranti Tjan het voor het zeggen krijgt.

Want wat in zijn stuk wel wordt aangestipt, maar verder niet wordt uitgewerkt is het volgende: als het kunstonderwijs een universitaire status krijgt, mogen enkel leerlingen die vwo hebben gedaan worden toegelaten. In de praktijk gaat dat betekenen: nog meer keurig opgeleide, witte, neurotypische studenten.

Uiteraard zullen alle academies met al hun recent opgetuigde ‘diversiteit- & inclusiestuurgroepen’ proberen allemaal uitzonderingsregels op poten te zetten, maar ja, hoe inclusief ben je als diversiteit de uitzondering moet worden?

En daarnaast: hoe saai gaat de academie dan wel niet worden? We hebben op academies ook mensen nodig die nergens anders voor deugen dan kunst maken. Die geen letter op papier krijgen, geen normaal gesprek met een politicus kunnen voeren, maar enkel functioneren als ze kunst kunnen maken die verder in geen hokje te stoppen is.

Mensen die buiten de boot vallen

Ik run zelf een kunstruimte, die nu nog Outsiderland heet, waarbij we de reguliere kunstwereld en de kunstenaars die daar buiten vallen meer willen verenigen. We werken veel met neurodiverse kunstenaars, kunstenaars met een dakloze achtergrond en kunstenaars die om wat voor reden dan ook geen kunstopleiding hebben gedaan. De drempel om naar een kunstacademie te gaan is nog steeds heel hoog.

Het Expertisecentrum inclusief onderwijs publiceert jaarlijks een analyse van het nationale studententevredenheidsonderzoek. Aan de hogescholen studeren relatief veel meer studenten met een zogenaamde „ondersteuningsbehoefte”, vanwege bijvoorbeeld dyslexie, ADHD of psychische klachten dan aan de universiteiten. Met andere woorden: als het kunstonderwijs universitair wordt, zal de toegankelijkheid voor mensen die buiten de boot vallen niet beter worden.

De kunstacademies zijn de toegangspoorten tot de kunstwereld. Veel kunstenaars met wie ik werk, die vaak de meest geweldige oeuvres hebben opgebouwd buiten het officiële circuit om, merken dat dagelijks. Zonder kunstopleiding is het lastiger bij fondsen geld aan te vragen, want je bent in hun ogen een amateur. Zonder opleiding is de kans dat je mee mag doen in een groepstentoonstelling in het Stedelijk vele malen kleiner. Zonder opleiding ben je geen ‘echte’ kunstenaar.

Ik zou zeggen: doe het tegenovergestelde van wat Tjan wil. Laat kunstacademies echt inclusief worden, laat alle diploma-eisen varen en neem mensen aan op eigenheid en talent.

Zorg dat de academie een plek wordt voor iedereen.