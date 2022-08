De Apachen waren lang niet altijd op het oorlogspad

Wie heeft het nog over ‘de Amerikaanse indianen’? Niet alleen is de verzamelnaam een onfortuinlijke erfenis van Columbus (al is de aanduiding onder inheemse volken zelf nog volop in gebruik), er is ook niet maar één verzameling. Steeds duidelijker wordt hoe divers pre-columbiaans Noord-Amerika was, met opkomst en verval van stedelijke beschavingen en een voortdurende migratie onder invloed van klimatologische, economische en politieke omstandigheden. Studies van historici als de Finse Pekka Hämäläinen over de Comanchen (The Comanche Empire, 2009) en de Lakota Sioux (Lakota America, 2019) zijn toonbeelden van die nieuwe benadering, met nadruk op de agency (handelingsbekwaamheid) en dynamiek van inheems-Amerikaanse culturen.

Helaas is veel van die literatuur zware kost voor een algemeen publiek, door de hoge mate van detail en de minutieuze analyses van teksten en andere bronnen. Soms staat bovendien postkoloniaal academisch jargon de leesbaarheid ervan in de weg.

Berg- en woestijnvolk

Tot op zekere hoogte geldt dat ook voor Paul Conrads The Apache Diaspora, een onderzoek naar de ontheemding van de Apachen in het Amerikaanse Zuidwesten en Mexico, vanaf de zestiende eeuw. Dat berg- en woestijnvolk heeft door Hollywood een beruchte én heroïsche reputatie gekregen, als een van de laatste inheemse volken die zich verzetten tegen de kolonisatie. Dat blijkt al uit de naam ‘Apache’, een verbasterd leenwoord uit een andere inheemse taal dat zoveel betekent als ‘vijanden’ (Apachen noemen zichzelf Indé of Diné (‘het volk’, ‘mensen’). Boeken over de Apachen zijn veelal ‘spannende’ verslagen van oorlog en militaire campagnes.

Conrad laat zien dat de koloniale historie van de Indé veel complexer is – zij het ook mistroostiger – dan zulke verhalen suggereren. Van een homogeen volk was om te beginnen geen sprake. Apachen leefden in relatief kleine familiegroepen die onderling allerlei contact hadden maar alleen bij gelegenheid of noodzaak in grotere verbanden samenwerkten. Tot ‘Apachen’ werden in Spaanse bronnen bovendien tal van andere inheemse groepen gerekend (en bandieten, zoals nu nog in het Frans).

In lijn met nieuw onderzoek stelt Conrad vast dat de Apachen lang niet altijd ‘op het oorlogspad’ waren maar zich vindingrijk en vreedzaam konden aanpassen aan nieuwe omstandigheden. Dat neemt niet weg dat ze een roofeconomie ontwikkelden en een vuile oorlog uitvochten met eerst Spanjaarden en Mexicanen – die een premie zetten op hun scalpen – en later de Amerikanen. Dat conflict eindigde rond 1886 met de verbanning van de laatste vrije Apachen naar schrale reservaten.

Conrad kiest voor die ontheemding de Griekse term diaspora, gebruikt voor de verspreiding van het Joodse volk in de oudheid en inmiddels in zwang voor andere massa-verbanningen of deportaties. Apachen werden niet alleen ondergebracht in reservaten, maar ook weggevoerd als krijgsgevangen. In Mexico werden Apachen gebruikt als slaven en dwangarbeiders; ondanks een officieel verbod was de handel in inheemse slaven daar een bloeiende bedrijfstak. Conrad doet het relaas van een groep Apachen die in 1802 als krijgsgevangenen naar Cuba werden gebracht, genummerd als ‘Meco 3’ of ‘Meco 134’ (van chichimeco, voor ‘onbeschaafde indianen’). De vrouwen werden aan het werk gezet als huisslaven, de mannen bij de bouw van forten en scheepswerven. Sommigen wisten te ontsnappen.

In andere hoofdstukken vertelt Conrad chronologisch het bekende verhaal van de Indé, van hun contact met de Spanjaarden tot hun onderwerping en geleidelijke herstel in de twintigste eeuw. Rode draad is niet alleen ontheemding, maar ook overleving. Ook dat is in lijn met de nieuwe geschiedschrijving van inheems Amerika. De Apachen hebben zich, hoewel ze net als vrijwel alle andere indiaanse volken tot de marge van de Amerikaanse samenleving behoren, met vernuft en taai optimisme tegen de onderdrukking in weten te handhaven. Net als in het verleden.

Paul Conrad: The Apache Diaspora. Four Centuries of Displacement and Survival. University of Pennsylvania Press, 366 blz. € 36,99 The Apache Diaspora. Four Centuries of Displacement and Survival. University of Pennsylvania Press, 366 blz. € 36,99 ●●●●●