Bestuur triatlonbond biedt excuses aan na onderzoek naar misstanden

Het bestuur van de Nederlandse Triathlon Bond (NTB) heeft excuses aangeboden na een kritisch rapport over sociale veiligheid dat donderdag is gepubliceerd. Hieruit bleek dat tussen 2007 en 2021 sprake was van aanhoudende misstanden in het topsportprogramma, waaronder uitsluiting, pestgedrag, seksueel grensoverschrijdend gedrag en psychische of emotionele mishandeling. „Dit rapport bevestigt dat de NTB steken heeft laten vallen en dat de verantwoordelijken niet hebben gedaan wat er van hen verwacht mocht worden”, zegt Alexander Vandevelde, interim-voorzitter van de NTB, in een verklaring.

Uit het onderzoek, door onderzoeksbureau Unravelling, blijkt dat zowel atleten als stafleden bijdroegen aan de misstanden. Ook zou de NTB jonge atleten aansporen om in het Nationaal Trainingscentrum (NTC) te komen trainen en wonen, terwijl sommigen daar qua leeftijd en ontwikkeling nog niet klaar voor waren. Volgens onderzoekers nam de NTB daarmee „een grote verantwoordelijkheid op zijn schouders, waar hij vervolgens onvoldoende invulling aan gaf.”

Meerdere atleten die in het NTC gingen wonen, zouden door de afstand van thuis en concurrerende omgeving zeer eenzaam zijn. Daarnaast zou binnen het NTC sprake zijn van „groepsvorming, roddelen, en pestgedrag”. De NTB zegt dit „in hoge mate te betreuren” en dat door „inadequaat handelen van de voormalige directie en staf” de klachten zijn ontstaan of verergerd.

De misstanden binnen de triatlonwereld zijn al eerder gesignaleerd. De NTB besloot in 2020 op aandringen van meerdere topatleten en het Centrum Veilige Sport Nederland een onderzoek in te stellen. Uit dat onderzoek, dat in november 2021 is gepubliceerd, bleek binnen het trainingscentrum van de bond sprake te zijn van verschillende misstanden. Onderzoekers adviseerden de bond naar aanleiding van hun bevindingen direct in te grijpen om cultuurverandering door te voeren, waarna het bestuur in 2021 aftrad.

Zeven aanbevelingen

Van cultuurverandering is echter nog geen sprake, blijkt nu. Volgens onderzoekers werd het grensoverschrijdende gedrag lange tijd door de bond „onvoldoende opgepakt en deels genegeerd”. Ook stond de directie „niet open voor kritische signalen van (jonge) atleten in het topsportprogramma, van hun ouders en van stafleden”.

In het rapport staan zeven aanbevelingen die de bond allemaal wil overnemen. Een van de aanbevelingen is dat de bond „passende erkenning voor (oud-)atleten moet bieden in de vorm van excuses en in specifieke, individuele gevallen mogelijk een financiële tegemoetkoming”. De triatlonbond moet de gedragscodes, klachtenprocedures en familiebanden binnen de organisatie onder het licht nemen.

