In een nieuwe fitnessruimte in de rosse buurt van Amsterdam is het lijk gevonden van een jonge, professionele tennisspeler. Zijn schedel is ingeslagen met een dumbbell, een drie kilo zware halter. Inspecteur De Cock van bureau Warmoesstraat wil even rustig praten met Ramon, de eigenaar van het sportschooltje. Ramon is verhuurder van ‘ramen’ op de Wallen, maar vanwege het gemeentelijke ontmoedigingsbeleid op het gebied van seks en drugs zag hij zich genoodzaakt in twee peeskamertjes een ‘gym’ te openen.

Baantjer (door Peter Römer): De Cock en een dodelijk spel. De Fontein, 160 blz. € 10,99

De twee mannen lopen naar het café van Smalle Lowietje. Het nieuws over de moord heeft de kroegbaas al bereikt. „Gottegot, Ram, heb je net je meiden weggedaan, legt er een dooie op je deurmat. Is ook geen reclame.”

Amsterdamser dan Baantjer is er niet. Neem de namen van de bijrolspelers in de nieuwste detective, De Cock en een dodelijk spel: ze heten Nol, Lou, Cor en Tante Tine en praten allemaal net zo plat en bijdehand als de schriele kastelein.

Sinds oud-politieman Appie Baantjer in 1964 zijn eerste ‘De Cock’ publiceerde groeide hij uit tot een van de populairste auteurs van Nederland. Van zijn eerste zeventig boeken verkocht hij opgeteld 7 miljoen exemplaren. Die haan met de gouden eieren slacht je niet. Na Baantjers overlijden in 2010 zette Peter Römer (69), scenarioschrijver van de al even succesvolle televisieserie Baantjer, de reeks voort. Hij publiceerde sinds 2012 twee nieuwe avonturen per jaar; De Cock en een dodelijk spel is Römers 21ste boek over De Cock en zijn assistent Vledder.

Oplagen van boven de 100.000 per boek, zoals in het verleden, haalt uitgeverij De Fontein niet meer. Maar hoezeer de boekenwereld ook verandert, de Baantjer-reeks blijft populair: het 91ste deel uit de reeks was vorige week het op twee na best verkochte boek van Nederland en stond deze week op 8.

Geen losse eindjes, geen moeilijk gedoe, maar 2,5 uur ontspanning

De vaste fans krijgen precies wat ze verwachten: een moordmysterie, een handvol verdachten, een behaaglijk-vertrouwd, naar het nostalgische neigend Amsterdams decor, onenigheid met commissaris Buitendam („D’r uit, De Cock!”), en een rechercheur die met een slimme ingeving de zaak na 150 bladzijden oplost. Geen losse eindjes, geen moeilijk gedoe, maar tweeënhalf uur luchtige ontspanning.

Römer biedt de lezer herkenningsmomenten. De digitale vaardigheden van De Cock zijn niet groot en van sociale media heeft hij weinig verstand. Tot verbazing van een collega heeft de grijzende rechercheur daar weinig last van. „Soms werkt gezond verstand nu eenmaal net zo goed als een computer”, grinnikt De Cock.

De auteur doet ook zijn best om actuele thema’s in zijn verhaal te vlechten. Naast het al genoemde ontmoedigingsbeleid van de gemeente gaat het in De Cock en een dodelijk spel over moderne verschijnselen als matchfixing en sexting, en ook komt het afkalvende vertrouwen in de politie aan bod. Uiteraard terloops; het moet wel gezellig blijven.

Net als zijn hoofdpersoon is Peter Römer goochem. Hij bewijst dat volksvermaak ook intelligent en vakkundig gemaakt kan worden. De tijd lijkt geen grip te krijgen op De Cock en Vledder: de rechercheurs lossen al 58 jaar moordzaken op. Dat ze nog jaren mee kunnen staat wel vast.

Op deze plek schrijft NRC over de populairste boeken van dit moment. Reacties: boeken@nrc.nl