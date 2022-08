Amsterdamse scholier (15) aangehouden om wurgspel

Een vijftienjarige jongen uit Amsterdam is begin deze maand aangehouden omdat hij vier scholieren buiten bewustzijn zou hebben gebracht tijdens een wurgspel. Dat meldt het Openbaar Ministerie donderdag. De jongen zou bij vier medescholieren een wurggreep hebben aangelegd, waardoor ze tijdelijk buiten bewustzijn raakten. De verstikkingen zijn vastgelegd op camerabeelden van de school.

In het spel, internationaal bekend als de choking game, dagen jongeren elkaar via internet uit om zichzelf of elkaar te wurgen. Het doel is om door de halsslagader dicht te knijpen tijdelijk buiten bewustzijn te raken, wat een korte roes veroorzaakt. De Amsterdamse jeugdofficier van justitie wijst op de gevaren van het spel en dat er zwaar lichamelijk letsel kan ontstaan door het zuurstoftekort in de hersenen. Een voorbeeld is de twaalfjarige Archie Battersbee uit het Verenigd Koninkrijk, die maandenlang in coma lag. Volgens zijn moeder had Archie meegedaan aan het wurgspel. Zijn medische behandeling werd op 6 augustus stopgezet, waarna hij overleed.

De rechtbank heeft woensdag besloten de jongen in voorlopige hechtenis te nemen en direct te schorsen, zo meldt het OM. Volgens de officier van justitie is het van belang voor „zowel de jongen als de maatschappij” dat hij aan zijn gedrag gaat werken. De jeugdofficier van justitie waarschuwt jongeren dat meedoen aan het wurgspel strafbaar is. „Het verwurgen van iemand zien wij niet als een spelletje, maar als een misdrijf.”