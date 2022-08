Amerikaanse apothekers moeten 650 miljoen betalen wegens rol bij opiatencrisis

De Amerikaanse apotheekketens CVS, Walgreens en Walmart moeten ruim 650 miljoen dollar (ongeveer 639 miljoen euro) betalen aan twee districten in de staat Ohio om schade te helpen vergoeden die er is aangericht door hun jarenlange verkoop van verslavende pijnstillers. Dat heeft een rechter in de stad Cleveland woensdag bepaald, melden internationale persbureaus.

Het is de eerste keer dat verkopers van opiaten wordt opgedragen genoegdoening te betalen voor de schadelijke effecten van de drugs. Eerder werden farmaceuten en distributeurs aangepakt voor hun rol bij de opiatencrisis, die volgens de Amerikaanse gezondheidsdienst CBC tussen 1999 en 2018 aan bijna een half miljoen Amerikanen het leven heeft gekost door overdoses.

Het vonnis volgt op een uitspraak van een jury in november vorig jaar, die oordeelde dat de apothekers schade hielpen veroorzaken in de Lake County en Trumbull County door de verslavende pijnstillers overvloedig beschikbaar te stellen. Veel van de pillen belandden op de zwarte markt.

Langverwachte middelen

Volgens rechter San Polster dient het geld te worden gebruikt om de opiatencrisis te bestrijden in de twee districten buiten Cleveland, die de apothekers hadden aangeklaagd. Volgens hun advocaten beloopt de schade in de twee districten in totaal 3,3 miljard dollar. Trumbull County moet 344 miljoen dollar ontvangen in vijftien jaar, Lake County 306 miljoen in dezelfde periode.

De uitspraak betekent volgens Frank Fuda, hoofd van Trumbull County, dat „we binnenkort de langverwachte middelen zullen hebben om hulp te verstrekken om op gepaste wijze het hoofd te bieden aan de schade die door deze verwoestende epidemie wordt veroorzaakt”, zei hij in een verklaring.

De apothekers, die betogen dat ze niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor het leveren van medicijnen die op legale wijze zijn voorgeschreven door artsen, hebben laten weten tegen de uitspraak in beroep te zullen gaan.