We bezoeken de expositie van Antony Gormley in Museum Voorlinden. Prachtig. We besluiten te lunchen in de oasetent op het landgoed. Er staat een wachtrij. Voor ons staat een grijsgekuifde man. Hé, Dick Benschop. Na drie minuten stapt hij uit de rij en zegt tegen een dame: „Kom, we kijken of er in het museum een kop koffie is.” Die is er niet, weten wij. Drie dagen later besluit Schiphol alsnog de schade te vergoeden aan mensen die op de luchthavens van Amsterdam en Eindhoven in de rij stonden. Zou dat toeval zijn?

