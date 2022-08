Vluchtelingenwerk voegt daad bij woord en spant kort geding aan tegen Rijk en COA

Vluchtelingenwerk Nederland spant een kort geding aan tegen het Rijk en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). De hulporganisatie had daar al meerdere malen mee gedreigd en stapt nu daadwerkelijk naar de rechter om te eisen dat de opvang voor alle asielzoekers op uiterlijk 1 oktober weer aan de wettelijke minimumeisen voldoet. Het kort geding dient op 15 september bij de rechtbank Den Haag.

„Dit is een opvangcrisis zonder vluchtelingencrisis”, schrijft voorzitter Frank Candel van Vluchtelingenwerk woensdag in een persbericht over de juridische stap. „Er is geen sprake van overmacht, maar van jarenlang falend beleid.” Volgens Candel zakt de opvang momenteel „structureel door de humanitaire ondergrens”.

De stichting wijst erop dat er sinds september vorig jaar duizenden vluchtelingen in (crisis)noodopvanglocaties verblijven die niet geschikt zijn voor bewoning, zoals tenten, gymzalen en evenementenhallen. Het ontbreekt er volgens Vluchtelingenwerk aan privacy, sanitaire voorzieningen, bedden, voldoende en fatsoenlijk eten en bescherming tegen de weersomstandigheden. Daarnaast zijn er de hele zomer al problemen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Zo moesten er dinsdagavond opnieuw honderden asielzoekers buiten slapen.

Zoektocht naar oplossingen

Een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid zei begin deze maand tegen persbureau ANP te begrijpen dat Vluchtelingenwerk van plan was naar de rechter te stappen. De woordvoerder zei daarnaast dat het ministerie „keihard” aan het zoeken was naar een oplossing voor „zowel de korte als de lange termijn”.

Dinsdag kondigde staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie, VVD) aan een vergunning te verlenen aan een hotel in Albergen voor de opvang van asielzoekers, zonder daarover een akkoord te hebben bereikt met de gemeente. Het is voor het eerst dat een gemeente wordt gepasseerd. Het besluit leidde diezelfde avond bij het hotel tot een protest van enkele honderden jongeren.

Volgens Vluchtelingenwerk moet de staatssecretaris veel meer doen. „Bijvoorbeeld door zich te beroepen op het staatsnoodrecht, een spoedwet te maken en het inzetten van leegstaande kazernes, kantoorpanden en andere panden van het Rijksvastgoedbedrijf.”