Van Dijk achter Reusser tweede op EK-tijdrit, Markus derde

Ellen van Dijk heeft woensdag net naast de gouden medaille gegrepen bij de tijdrit op de EK wielrennen in München. Op het 24 kilometer tellende parcours was de Zwitserse Marlen Reusser bijna zes seconden sneller dan de 35-jarige Nederlandse, die vorig jaar ook al tweede werd. Haar landgenote Riejanne Markus veroverde het brons.

Wereldkampioene Van Dijk, die in mei succesvol het werelduurrecord aanviel en in juni Nederlands kampioen werd, was op alle tussenpunten langzamer dan titelverdedigster Reusser. De Zwiterse dook als enige deelnemer onder de 31 minuten met een tijd van 30.59,90. Het podium werd gecomplementeerd door Markus, die daarmee haar eerste individuele EK-medaille pakte. Zondag staan zowel Van Dijk als Markus aan de start bij de wegwedstrijd.

Later op de woensdag verrijden ook de mannen de tijdrit. Namens Nederland komt Jos van Emden in actie.