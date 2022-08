Bij een Turkije-vakantie denk je waarschijnlijk aan een groot hotel met een lopend buffet waar toeristen te veel eten opscheppen, en aan zwembaden met ingewikkelde glijbanen in felle kleuren. Wij kozen deze zomer voor een ander concept en verbleven tijdens onze drieënhalve week in acht verschillende kleinschalige onderkomens. We begonnen in Istanbul, met vrienden uit Amsterdam met wie we normaal naar Italië of Frankrijk gaan.

Ooit was Istiklal Caddesi ‘de koopgoot van Istanbul’, een plek waar overwegend jonge, westers geklede vrouwen flaneerden. Tijdens mijn vorige bezoek, zes jaar geleden, ervoer ik al een kleine cultuurschok. De taal in die winkelstraat was plots meer Arabisch dan Turks. De patisserie, een belangrijk fenomeen rond theetijd in de Turkse cultuur, had een Arabische ‘doorman’. In de winkel voor dure leren tassen werkte een Arabisch sprekende medewerkster. Je zag groepen Syrische vluchtelingen op straat, en binnen in de winkels rijke Arabische toeristen uit de Golfregio.

Dit jaar was de massaliteit van het Arabisch toerisme onontkoombaar. Op straat daardoor veel sluiers, soms met peperdure handtasjes, en zelfs aardig wat nikabs – een decennium geleden ondenkbaar in Istanbul. De Arabische mannen ernaast liepen natuurlijk gewoon in korte broek, modieus strak shirtje van Emporio Armani en baseballpetje.

Klagen over de arrogante rijke Arabische toerist, maar wel verlangen naar z’n volle portemonnee

In Sultanahmet, dé toeristenwijk van Istanbul waar onze vrienden verbleven, sprak vrijwel niemand nog Turks, zelfs het winkelpersoneel niet. Ook op de boot naar Aziatisch Istanbul hoorde ik vrijwel alleen Arabisch. Maar aan de kleding te zien waren dit geen rijke Golfstaattoeristen. Het leeuwendeel bestond waarschijnlijk uit inmiddels enigszins gesettelde Syrische vluchtelingen. Volgens schattingen wonen er inmiddels 2,5 miljoen (il)legale vluchtelingen in Istanbul, op 15 miljoen inwoners.

Na de smog, de hitte en de drukte van Istanbul zouden we het in de Egeïsche badplaats Çesme rustig hebben, verzekerde ik mijn vrienden. Op dit schiereiland vlakbij Izmir – het ‘Cannes van Turkije’ – kwamen in het verleden nauwelijks buitenlandse toeristen. Grote all-inclusive resorts zoals in andere Turkse kustplaatsen vind je er namelijk niet. Met name de rijkeren uit Izmir en later de jetset uit Istanbul waren hier ’s zomers te vinden.

Dit jaar viel me direct bij aankomst de sterk toegenomen drukte op. Ons boetiekhotelletje in het voorstadje Alaçati – acht kamers met hemelbedden, Franse balkonnetjes en Grieksblauwe details – waar we ook vroeger wel verbleven, leek op het eerste gezicht onveranderd. Maar in het zwembad in de tuin zwommen deze keer vrouwen in boerkini. Hun harige man in Speedo zwembroekje zat in de tuin luidruchtig te beeldbellen met Qatar. Toen mijn man en dochter het zwembad in sprongen, begon de man driftig te gebaren en schoten de boerkini’s onmiddellijk het water uit.

Eigenaresse Ipek, die het hotel al vijftien jaar runt, zat ondertussen te klagen dat Turkije zo snel verandert. „Alles, echt alles, wordt gedaan voor toeristen uit de Golfstaten. Iedereen is dat behoorlijk beu.” Maar daar deed ze toch zelf ook aan mee? „Ik moet wel”, gaf ze toe. Door de jarenlange torenhoge inflatie was Çesme voor de hogere middenklasse uit Istanbul nauwelijks nog te betalen, de dollars van de oliesjeiks waren om commerciële redenen hard nodig. Ipek gaf zelfs toe dat ze om die reden een jonge Marokkaanse in dienst had genomen, zodat ze het de gasten uit de Golfregio in het Arabisch naar de zin kon maken.

Ik hoorde dit verhaal keer op keer tijdens mijn vakantie. Aan de ene kant klagen over de rijke Arabische toerist, vanwege zijn arrogantie, chagrijn, gebrek aan wellevendheid en middeleeuwse visie op de vrouw, anderzijds likkebaardend verlangen naar diens goed gevulde portemonnee. Volgens de Turkse krant Sabah zou een Europees gezin gemiddeld nog geen zevenhonderd dollar per vakantie besteden, terwijl de Arabische toerist drieduizend dollar of meer stukslaat. Turken moeten daarom vooral niet klagen, maar gewoon blij zijn met de vloedgolf van Arabische toeristen las ik in een column verderop in de krant.

Uit de Golfregio zouden er in de eerste zes maanden van 2022 al bijna 2 miljoen toeristen naar Turkije zijn afgereisd; men verwacht over het hele jaar meer dan 5 miljoen bezoekers. En wie betaalt, bepaalt: tot en met het wervingsbeleid voor personeel in hotels, restaurants en winkels aan toe. Vloeiend Arabisch spreken, vroom een hoofddoek dragen en gedwee je ogen neerslaan als het mannelijk gezinshoofd van een toeristengezelschap zich tot je richt: ik had twintig jaar geleden niet kunnen bevroeden dat sollicitanten met die eigenschappen tegenwoordig een dikke streep voor hebben in de Turkse toerismesector.

Aylin Bilic is headhunter en publicist.