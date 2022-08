Tien must sees die Lowlands 2022 op zijn kop zullen zetten

Lowlands is het vuurwerk aan het eind van een hete zomer. Nog één keer drie dagen lang de kantoren, werkplaatsen, schoolbanken, ouders en bazen vervangen voor plekken en vrienden die je nog niet kent, met modder tot in je nekhaar. Een laatste duik in de festivalzee, voordat het leven verderstormt. Voor het eerst in drie jaar geen vraag- maar een uitroepteken!

Want na Paaspop ging ook Pinkpop door, en Best Kept Secret, en Down The Rabbit Hole, Roadburn, Rewire, Dekmantel, Awakenings, Zwarte Cross, Woo Hah!, North Sea Jazz – we durven het nu pas goed te geloven: de festivalzomer 2022 is gelukt en Lowlands, niet helemaal de afsluiter, is wel de passende grootse apotheose van het seizoen. Die foto op de cover van dit Cultureel Supplement van die volle Alpha? Nou, dát dus.

Het ging en gaat zeker niet vanzelf. Veel technisch en ondersteunend personeel is de afgelopen jaren wat anders gaan doen en er ontstond een koortsachtige zoektocht naar beveiligers, barpersoneel en podiumbouwers. Ook de voor festivals cruciale mobiele infrastructuur bleek te gewild om alles tegelijk te kunnen doen, met extreem stijgende prijzen als gevolg - wat ook de bezoeker merkt. Volgend jaar, zo zei een insider die de eerste aanvragen al ziet binnenkomen, wordt het minstens weer zo druk en lastig om aan de vraag te voldoen.

Van wat wel te krijgen is zijn de prijzen door het dak gegaan. Daarvoor moeten eerst toeleveranciers in de buidel tasten, dan de organisatoren en vervolgens de bezoekers. Maar ook de flink verhoogde toegangsprijs van Lowlands is niet genoeg gebleken om gezond de toekomst in te gaan, zegt festivaldirecteur Eric van Eerdenburg. En dus is de viering van kunst en vrijheid in Biddinghuizen ook omgeven door zorgen. Want wat gaat die toekomst brengen? Zullen er festivals omvallen? Verworden ze tot exclusieve feesten voor veertigers met dubbele inkomens?

Prangende, moeilijke vragen, Zorgen, maar vragen na A Campingflight To Lowlands Paradise 2022. De kurk er nog één keer af met Stromae, Aurora, Bring me the Horizon, Hang Youth, Wet Leg, The Kooks en de Arctic Monkeys, in de Alpha, de Bravo, de Lima, de X-Ray en met zestigduizend oude en nieuwe vrienden.

Peter van der Ploeg

