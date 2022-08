The Art of DC is een serieuze uitputtingsslag met diepgang

Het is meteen serieus, als je bij binnenkomst de klassieke Superman ziet staan. Hij, Batman en Wonder Woman staan centraal in een overweldigende superhelden-expositie in Forum Groningen, die nog tot en met 8 januari te zien is. De tentoonstelling is verdeeld over twee verdiepingen, waarbij de museale aspecten van rust en ruimte bepaald niet in acht zijn genomen. De bezoeker krijgt een flinke hoeveelheid filmrekwisieten, kostuums en schaalmodellen voor de kiezen. En dat is ook meteen de kracht van The Art of DC: het is overdadig, een uitputtingsslag.

Even imposant is de catwalk met originele filmkostuums, die chronologisch zijn gerangschikt. Van het klassieke Supermanpak, met iconische cape, dat ooit gedragen werd door Christopher Reeve, de Batman-outfits van Val Kilmer en George Clooney, de angstaanjagende Penguin (Danny DeVito) uit Batman Returns (1992) tot het Jokerpak van Jack Nicholson. Tussen al die klinkende namen is die van Lindy Hemming minder bekend. Toch is haar inbreng van grote waarde: Hemming is een vooraanstaand kostuumontwerper (Wonder Woman, Dark Knight) en legt goed uit hoe de kostuums door de jaren veranderen, en waarom.

Die inhoudelijke verdieping geeft de expositie zeker meerwaarde. De zaalteksten, videoschermen en de audiotour zorgen voor extra bagage: de bezoeker wordt serieus genomen, tot en met filosofische en sociologische bijdragen over de tijdsgeest en thematiek aan toe. Een verademing.

Entertainmentreuzen

DC is een van de twee grote spelers in de Amerikaanse superheldenwereld, samen met Marvel (Spider-Man, Avengers en Deadpool). Beiden begonnen in de jaren dertig van de vorige eeuw als stripuitgevers, maar zijn de laatste decennia uitgegroeid tot entertainmentreuzen, die zich hebben gestort op film, games, merchandise, televisieseries. Tekenend: hun stripverkopen zorgen nog voor amper 1 procent van de jaaromzet en zijn nauwelijks winstgevend.

Wonder Woman. Foto Marleen Annema

Die ondervertegenwoordiging van het beeldverhaal is gelukkig niet terug te zien in The Art of DC: meer dan 160 originele cover-illustraties en strippagina’s, van iconische stripauteurs als Alex Toth, Joe Kubert en Jack Kirby. Opvallend is dat Superman er vrij bekaaid af komt. Hij wordt neergezet als pionier, als wegbereider voor het superheldenuniversum, maar daarna koeltjes afgeserveerd, onder meer door Batman-tekenaar Neal Adams.

Saaie alfa

Vanaf een van de vele beeldschermen legt Adams uit dat Superman gewoon een saaie alfa is, met wie je je moeilijk identificeert. Batman daarentegen is geen superheld, maar een detective en een atleet, iemand zoals wij zouden kunnen zijn. Volgens Adams twee uitersten van het ‘comic-spectrum’, met de toevoeging dat Batman, de omega-man, toch de real deal is. Op een ander scherm vult Dark Knight-regisseur Christopher Nolan hem aan: omdat Batman menselijker is, kan hij meerdere gedaanten aannemen. Daardoor heeft hij zich door de jaren heen ontwikkeld.

Dat ziet de bezoeker vanaf dan ruimschoots, want zeker twee-derde van The Art of DC gaat over Batman. En juist dan blijkt dat de klassieke strip het goed doet in een museale setting. Naast fraaie originele illustraties, schetsen en ontwerpen van weleer steken de prints van computerontwerpjes uit de moderne films flets af. Daar versnelt de bezoeker zijn pas; het zijn plaatjes om te herkennen, niet om eens zorgvuldig te bekijken.

Omdat DC meer is dan alleen Superman en Batman is er aan het einde van de rondgang nog plaats ingeruimd voor The Suicide Squad, Justice League en Wonder Woman. Hier blijkt dat het de expositie aan een overkoepelend verhaal ontbreekt, al laat het mooi zien hoe DC steeds opnieuw eenzelfde kunstje in succes weet om te zetten.

Strips The Art of DC - The Dawn of Super Heroes. T/m 8/1/23 in Forum Groningen. Inl.: forum.nl/dc ●●●●●