Staatssecretaris: geen andere mogelijkheid dan gemeente Tubbergen te dwingen tot asielopvang

De gemeente Tubbergen blijft ondanks meerdere verzoeken weigeren om asielzoekers op te nemen, waardoor het kabinet zich genoodzaakt ziet tot dwang. Dat zei staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie, VVD) woensdag op een persconferentie. In Albergen, onderdeel van de gemeente en het dorp waar asielopvang in een hotel moet gaan plaatsvinden, is onrust ontstaan over de verplichting van het kabinet.

„Er komt onvoldoende capaciteit vrij via asielzoekerscentra op basis van vrijwilligheid”, zei Van der Burg. „Dan moeten we helaas overgaan tot dwangmaatregelen en dan is Tubbergen toevallig nu de eerste.”

Dinsdagavond deelde de staatssecretaris Van der Burg het bestuur van Tubbergen telefonisch mee dat hij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) opdracht heeft gegeven het hotel te kopen. „Wij zijn daarover verbaasd en onaangenaam verrast”, zei wethouder Ursula Bekhuis woensdagmiddag tijdens een ingelaste persconferentie. Volgens Bekhuis past het opvangen van 150 tot 300 asielzoekers niet in het bestemmingsplan van het hotel — iets dat de gemeente in april ook al aan het COA had laten weten.

De gemeente Tubbergen ziet het plan van Van der Burg om meerdere redenen niet zitten. Om tot 300 asielzoekers in het hotel op te vangen zijn verbouwingen nodig: er kunnen nu maar 75 mensen in. Een andere heikel punt zijn de verhoudingen in het drieduizend inwoners tellende dorp. Die zouden „uit balans” raken als er honderden asielzoekers worden opgevangen, aldus Bekhuis tijdens de persconferentie. „We willen wel helpen, maar het moet wel in verhouding zijn.”

Van der Burg zei woensdag dat hij geen andere mogelijkheden ziet. „Als het niet op basis van vrijwilligheid lukt, dan kan ik twee dingen doen: het opvangcentrum in Ter Apel volledig laten verstoppen of ingrijpen. Dat laatste doe ik liever niet, maar er is door een aantal gemeenten te weinig geleverd op basis van vrijwilligheid.”

Protesten in Albergen

Dinsdagavond trokken enkele honderden mensen naar Landhotel ’t Elshuys in Albergen, het hotel in kwestie, om tegen het plan te protesteren. Volgens Tubantia ging het vooral om jongeren. Aanwezigen staken vuurwerk af, scandeerden anti-azc-leuzen en dronken bier. De eigenaar van ’t Elshuys was eerder op de avond onder politiebegeleiding vertrokken.

Vorige week hadden staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie, VVD) en minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, CDA) de Tweede Kamer al laten weten niet langer van plan te zijn te wachten tot gemeenten willen helpen met het creëren van extra opvangplekken. Dat zou ten tijde van een „stevige crisis” in de asielopvang niet geoorloofd zijn. Het kabinet gaat daarom vergunningen afgeven voor de opvang van asielzoekers zonder hierover een akkoord te hebben bereikt met de gemeente.