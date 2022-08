Spaanse vrouw beschuldigt Dutch Valley-directeur van verkrachting

De directeur van United Dance Company (UDC), organisator van festivals als Dutch Valley en Dance Valley, is afgelopen voorjaar in Spanje aangehouden op verdenking van verkrachting. Brian B. bevestigt zijn aanhouding in een woensdag gepubliceerde verklaring, waarin hij alle aantijgingen ontkent. UDC was woensdag niet direct bereikbaar voor commentaar.

De beschuldigingen zijn afkomstig van een 52-jarige Spaanse vrouw. Zij publiceerde dinsdag een verklaring op Instagram, waarin ze beweert dat ze op 10 april in Madrid door Brian B. is verkracht. Ze zouden elkaar in een bar hebben ontmoet, waarna hij zou hebben voorgesteld met haar mee naar huis te gaan. „Hij duwde me het huis in en verkrachtte me met geweld”, aldus de vrouw. Na „veel nee roepen” en „geblaf van de hond” zou hij zijn vertrokken. Als ze aan iemand zou vertellen wat er was gebeurd, zou hij haar vermoorden.

„Ik ontkende, en ontken nog steeds de beschuldigingen van deze vrouw”, aldus Brian B. Na zijn aanhouding in april zijn volgens hem „beide versies van het verhaal” gehoord, waarna hij door een Spaanse rechter is vrijgelaten. Volgens de vrouw is hij op borgtocht vrij in afwachting van een rechtszaak. B. schrijft de uitkomst van de strafprocedure „met vertrouwen” tegemoet te zien.

United Dance Company, opgericht in 1999, is volgens de bedrijfswebsite een van de grootste organisatoren van dansfestivals in Nederland. UDC is verantwoordelijk voor Dutch Valley, Dance Valley en Ground Zero, festivals die jaarlijks tienduizenden bezoekers trekken.