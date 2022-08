Saoedische activist veroordeeld tot 34 jaar cel vanwege tweets over vrouwenrecht

Een Saoedische vrouw is wegens enkele Twitter-berichten waarin ze het opnam voor een gevangen vrouwenrechtenactivist zelf veroordeeld tot 34 jaar celstraf. Voor zover bekend is dit de zwaarste straf ooit voor een dergelijke activist in Saoedi-Arabië. Waarnemers zien er nieuw bewijs in dat de feitelijke machthebber, kroonprins Mohammed bin Salman (ook wel MbS genoemd), de bevolking wil inprenten dat iedere kritiek in het openbaar keihard wordt afgestraft.

De 34-jarige Salma al-Shehab, die sinds 2018 promotie-onderzoek deed aan de Britse universiteit van Leeds, werd al gearresteerd tijdens een vakantie in Saoedi-Arabië in januari 2021. Een lagere rechtbank gaf haar in eerste instantie zes jaar celstraf omdat ze de staatsveiligheid in gevaar zou hebben gebracht. Maar een speciale rechtbank voor terrorismezaken verhoogde haar straf begin vorige week tot 34 jaar. Als ze tegen die tijd nog leeft, mag ze nadien nog eens 34 jaar het land niet uit.

In haar beroepszaak betoogde Shehab, die toen al 285 dagen in eenzame opsluiting had gezeten, dat ze slechts berichten van vreedzame aard de wereld had ingestuurd, vaak slechts afbeeldingen van haar gezin. Ze is moeder van twee jongens van vier en zes jaar. Ook vroeg ze zich af hoe ze een bedreiging voor de staatsveiligheid kon vormen met een tamelijk bescheiden aantal van ruim 2.500 Twitter-volgers. De rechtbank voor terrorismezaken dacht daar echter anders over.

„Saoedi-Arabië pocht tegenover de wereld over dat ze de vrouwenrechten verbeteren en wettelijke hervormingen invoeren, maar deze weerzinwekkende straf laat zien dat de toestand zonder twijfel alleen maar slechter wordt”, stelde The Freedom Initiative, een Amerikaanse mensenrechtenorganisatie die aandacht vroeg voor het vonnis, in een verklaring. Op Twitter hekelden sommigen dat onder meer de Amerikaanse president Biden en de Franse president Macron MbS onlangs nog probeerden te paaien om meer olie te produceren, zodat de wereldolieprijs zou dalen. Ze konden beter om Shehabs vrijlating vragen, betoogden de twitteraars.

De ironie wil dat Loujain al-Hathloul, de gevangen vrouwenactivist voor wie Shehab op Twitter steun uitsprak, inmiddels al is vrijgelaten, al geldt ook voor haar een uitreisverbod. Wat mogelijk in Shehabs nadeel werkt is dat ze tot de sjiitische minderheid behoort die in Saoedi-Arabië wordt gediscrimineerd en vervolgd.

Twitter-aandelen

De Saoedische autoriteiten proberen al jaren op allerlei manieren controle te houden over sociale media. Het gebruik van Twitter is binnen Saoedi-Arabië wel mogelijk, maar wie er kritiek laat horen op het regime loopt dus grote risico’s.

Twitter is deels in handen van Saoedische investeerders. Prins Alwaleed bin Talal, een miljardair die zelf ook enige tijd gevangen werd gezet op last van MbS, bezit zelfs 5 procent van de aandelen. In mei van dit jaar verkocht Bin Talal echter ruim 16 procent van zijn bedrijf aan het Saoedische overheidsfonds, waardoor nu ook de Saoedische staat een aandeel heeft in Twitter.

Critici suggereren dat Twitter soms zijn oren te veel naar de Saoedische overheid laat hangen. Zo verontrust het hen dat Bader al-Asaker, een medewerker van MbS met twee miljoen Twitter-volgers, nog altijd een account mag hebben op het platform.

Eerder raakte Al-Asaker in opspraak omdat hij volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen Twitter zou hebben geïnfiltreerd om namen te achterhalen van anonieme accounts die kritiek leverden op de Saoedische regering. Met die gegevens konden de autoriteiten zulke critici vervolgens gevangen zetten.

