Republikeinse Trump-rivaal Liz Cheney verliest voorverkiezing Wyoming

Liz Cheney, begin vorig jaar nog derde in de hiërarchie van de Republikeinse Partij, heeft de voorverkiezing in de staat Wyoming overtuigend verloren. Amerikaanse media publiceerden dinsdagavond lokale tijd projecties van de uitslag. Toen zo’n 40 procent van de stemmen was geteld, stond haar partijgenoot Harriet Hageman op 62 procent, Cheney op 33 procent. Ze belde Hageman om haar nederlaag toe te geven. Dat betekent dat Cheney haar zetel in het Huis van Afgevaardigden niet kan verdedigen bij de tussentijdse verkiezingen van november.

Cheney had bij haar herverkiezing in 2020 nog tweemaal zoveel stemmen als haar Democratische rivaal behaald. Nu werd ze in de interne partijverkiezing verslagen door een advocaat die tot dusver slechts een mislukte poging om gouverneur van de dunbevolkte staat te worden op haar conto had staan. Het verschil: de steun van oud-president Donald Trump die zijn gewicht in de strijd gooide voor Hageman en tal van mails aan zijn aanhangers stuurde om niet te stemmen op ‘Crazy Liz Cheney’, een „oorlogshitser” volgens Trump.

Lees ook deze reportage: Aartsvijand van de Trump-fans vecht voor zetel in Wyoming

Cheney haalde zich de woede van Trump op de hals door afstand van hem te nemen na 6 januari 2021. Die dag bestormden Trump-aanhangers die zich door de president gesterkt voelden („vecht als de hel”, had hij die ochtend tegen hen gezegd) om de bekrachtiging van Joe Bidens verkiezingsoverwinning te blokkeren. Aanvankelijk kreeg Trump van veel Republikeinse politici kritiek over zijn rol bij de bestorming. Binnen een paar dagen was het koor van critici teruggelopen tot Liz Cheney en negen andere Republikeinse afgevaardigden. Zij stemden voor impeachment van Trump. Van die tien hebben er slechts twee hun voorverkiezing gewonnen, de rest heeft verloren of tevoren al opgegeven.

Vergrote invloed Trump

De primary in Wyoming was een van de laatste in deze verkiezingscyclus en nu al kan worden vastgesteld dat Trump zijn invloed in de Republikeinse Partij heeft vergroot. De kandidaten die hij steunde, hebben in ruwweg acht van de tien gevallen gewonnen en gaan nu op voor de partij in de algemene verkiezingen. De nederlaag van Cheney was een symbolische bezegeling van die machtsgreep. Met een element van wraak, zoals bleek uit een filmpje dat Donald Trump jr. tweette (zijn vader is van Twitter verbannen): ‘Bye bye Liz Cheney’, met een dansende Trump en een sip kijkende Cheney.

In de media en onder politieke analisten werd de afgelopen steeds vaker gespeculeerd over een nieuwe zet van Cheney. Zij zou met haar campagnekas – ze had voor deze verkiezing vijfmaal zoveel geld ingezameld als in 2020 – een poging willen wagen om Trump de voet dwars te zetten bij de presidentsverkiezingen van 2024. Trump heeft zichzelf nog niet als kandidaat opgeworpen en Cheney ook niet.