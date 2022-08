Remkes en Van der Wal hekelen afwijzing supermarktkoepel CBL voor gesprek over stikstofbeleid

Stikstofbemiddelaar Johan Remkes en minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof, VVD) vinden dat de supermarktbranche geen verantwoordelijkheid neemt door donderdag niet aan te schuiven om te praten over stikstofbeleid. Na afloop van het gesprek met de bouwsector van woensdag uitten de twee politici hun teleurstelling in de afwijzing van de uitnodiging door het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), die dat besluit maandag bekendmaakte.

Remkes en Van der Wal waren hard in hun oordeel: „Ik hoor heel vaak heel mooie woorden over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar deze houding getuigt daar niet van”, stelde Remkes. Volgens Van der Wal kan het stikstofprobleem „niet alleen op het bordje van de boer worden gelegd” en moeten „alle marktpartijen verantwoordelijkheid nemen”. Ze vindt dat CBL zich onterecht „afhankelijk maakt van de boeren” om te komen praten. De koepelorganisatie zei maandag pas aan te willen schuiven bij Remkes als opnieuw in gesprek is gegaan met de boerenorganisaties om tot een oplossing te komen voor de stikstofproblematiek.

Volgens Remkes verliep het gesprek met de bouwsector woensdag „open en opbouwend”. De aanwezige organisaties plaatsten volgens hem „stevige kanttekeningen” bij het kabinetsbeleid. In het bijzonder is door de bouwsector stilgestaan bij innovatie als middel om uit de stikstofcrisis te komen. Volgens Remkes is daarbij de vraag in hoeverre het aantoonbaar is dat innovatie daadwerkelijk leidt tot natuurverbetering.