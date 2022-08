Quintana geschrapt uit Touruitslag wegens gebruik verboden middel

De Colombiaanse wielrenner Nairo Quintana is zijn zesde plaats uit de afgelopen Tour de France kwijt. De internationale wielerunie UCI heeft hem gediskwalificeerd, omdat tijdens controles in de Tour sporen van de pijnstiller tramadol zijn aangetroffen in zijn bloed. Dat middel staat op de verboden lijst, maar gebruik ervan is geen overtreding van het dopingreglement.

De 32-jarige Quintana is daarom wel uit de uitslag geschrapt, maar wordt niet geschorst. Ook omdat het de eerste keer is dat de Colombiaanse klimmer op het gebruik van het middel is betrapt. Hij kan daarom vrijdag gewoon van start gaan in Utrecht voor de Ronde van Spanje.

Tramadol kan leiden tot misselijkheid, slaperigheid en verminderde concentratie. Vanwege het risico op valpartijen in het peloton heeft de UCI de pijnstiller daarom in 2019 verboden. Quintana heeft tien dagen de tijd om in beroep te gaan tegen de beslissing om hem te schrappen uit de einduitslag.

De kopman van Arkéa-Samsic eindigde in juli voor de zesde keer in de top tien van het eindklassement van de Tour de France. In de Ronde van Italië en Ronde van Spanje was hij al eens eindwinnaar. Zowel hijzelf als zijn ploeg hadden woensdag aan het begin van de avond nog niet gereageerd op de diskwalificatie. Een dag eerder maakte Arkéa-Samsic nog bekend dat het contract met de Colombiaan met drie jaar is verlengd.