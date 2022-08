Politie mocht criminele burgerinfiltrant inzetten in onderzoek naar drugshandel

De politie mocht een criminele burgerinfiltrant inzetten in een onderzoek naar internationale handel in harddrugs vanuit Friesland. Dat oordeelt de rechtbank in Leeuwarden woensdag. Volgens de rechter is de inzet geoorloofd en volgens de regels verlopen.

Lees ook: Hoe een criminele burgerinfiltrant de politie naar de Hells Angels leidde

De zaak-Vidar, waarbij twintig verdachten terecht staan voor grootschalige drugshandel, kan gezien worden als een proefproces voor de inzet van de criminele burgerinfiltrant. Dat is een burger die criminele activiteiten mag ondernemen, en ook mag meedenken en plannen bij die activiteiten. In dit geval gaat het om een man die werkzaam was onder de codenaam A-4110, waarmee de politie zicht probeerde te krijgen op criminele activiteiten van leden van motorclub Hells Angels. De inzet van de criminele burgerinfiltrant werd in 1998 verboden, naar aanleiding van de IRT-affaire in de jaren negentig, toen het inzetten van de criminele burgerinfiltrant totaal uit de hand was gelopen.

Weer toegestaan

In 2014 kwam door een motie van toenmalig PvdA-Kamerlid Jeroen Recourt de criminele burgerinfiltrant weer tot leven. In de motie staan een aantal voorwaarden, die niet nader zijn uitgewerkt of gespecificeerd. Zo moet het gaan om zeer gesloten criminele groeperingen die zich schuldig maken aan ondermijnende en georganiseerde criminaliteit, moet er sprake zijn van korte trajecten, mag er geen gebruik worden gemaakt van een infiltrant die opklimt binnen de criminele organisatie en mag de inzet alleen plaatsvinden na toestemming van de minister.

Volgens de advocaten van de verdachten in de zaak-Vidar was de inzet van de criminele burgerinfiltrant niet gerechtvaardigd. Zo zou de inzet van de criminele burgerinfiltrant niet in verhouding staan tot de zwaarte van de zaak. De ministeriële toestemming is pas gegeven nadat A-4110 zijn contract als criminele burgerinfiltrant ondertekende en ook al werd ingezet. Dat A-4110 een jaar is ingezet als criminele burgerinfiltrant vinden zij geen ‘kort’ traject, in tegenstelling tot het OM.

Het OM stelde dat ook aan andere voorwaarden uit de motie-Recourt was voldaan. Zo zou er voor de toestemming van de minister nog geen sprake zijn van een criminele burgerinfiltrant.

Volgens de rechter heeft de politie aan alle eisen voor de inzet van een criminele burgerinfiltrant voldaan. Zo is er toestemming verleend door de minister van Justitie en Veiligheid en zou A-4110 voortdurend zijn aangestuurd door de politie. „De wijze waarop A-4110 is begeleid kan toets der kritiek doorstaan”, aldus de rechter.