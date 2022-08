Opera Nijetrijne verrast met breed palet aan muzikale stijlen

Wat te doen met een onvoltooide opera? Van Lo sposo deluso (De bedrogen bruidegom, 1783-1784) van Mozart zijn slechts schetsen voor de ouverture, een kwartet, trio en twee aria’s bewaard gebleven, niet meer dan twintig minuten muziek. De oorspronkelijke librettist is niet bekend, evenmin weten we waarom Mozart de opera niet afmaakte.

Bij Opera Nijetrijne in Friesland heet de opera buffa nu Expeditie op Drift en vertelt het verhaal van een wetenschappelijk onderzoek onder leiding van Sempronio (bariton Pieter Hendriks). In het water van vaarweg de Scheene ligt een vernuftig ontworpen expeditieschip, verbonden met de drijvende tribune. Arrangeur en muzikaal leider Vaughan Schlepp stelde bij wijze van pastiche een nieuwe opera samen, opgebouwd uit originele passages en fragmenten uit Le Nozze di Figaro, Die Zauberflöte, Don Giovanni , Cosí fan tutte en zelfs het Requiem. Het palet aan muzikale stijlen is een verrassing. Hoogtepunt is een recitatief van Mozarts bewerking van de Messiah van Händel, prachtig gezongen door mezzo-sopraan Rosina Fabius. Midden in de natuur deze religieuze zang horen is wonderlijk mooi.

Onsamenhangend

Minder inventief dan in de voorgaande edities van Opera Nijetrijne zijn het libretto van Alice Zwolschen en de regie van Nynke van den Bergh. Een hechte samenhang en een verhaallijn die de toeschouwer meenemen ontbreken. Ook is de karakteruitbeelding niet echt duidelijk en botst het magere verhaal met de muzikale rijkdom.

Gelukkig zijn er de sopranen Wendy Roobol en Elvire Beekhuizen die met prachtig bewogen aria’s schoonheid creëren. Bariton Jokke Martens zorgt voor een vrolijk aandeel als aanvoerder van een viswedstrijd, gehouden tijdens het zingen van het Vissenlied en begeleid door klingelklanken. Dat biedt inzicht: ergens in het donkere veenwater houdt zich een monster schuil. Het Benedictus uit Mozarts Requiem als slot is een vondst. Het luchtig-komische krijgt een ernstige dimensie.