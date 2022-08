‘Ongekend’ dat tenten bij Ter Apel door gemeente zijn weggehaald, vindt initiatiefnemer

Het groepje Groningse ondernemers dat geld inzamelde om tentjes te kopen voor asielzoekers in opvangcentrum Ter Apel, begrijpt er niets van dat de gemeente Westerwolde de ongeveer tweehonderd tentjes een dag later alweer weghaalde. De maandagavond afgeleverde tenten waren niet brandveilig, zegt een woordvoerder van de gemeente, en zouden het „ingewikkeld” maken om toezicht te houden. Initiatiefnemer van de inzamelactie Willem Straat weet dat de gemeente hem de tenten terug wil geven, maar hij wil ze niet. „Ik heb ze weggegeven, ik ben niet meer de eigenaar.” De afgelopen weken moesten veel asielzoekers, soms honderden per nacht, buiten het aanmeldcentrum overnachten wegens grote drukte.

Straat vindt het „ongekend” dat de twee- en driepersoons opgooitentjes zijn weggehaald. „Het toppunt van cynisme”, zegt hij. „Dan staat er om kwart voor tien ‘s avonds een agent naast je tentje, die zegt dat je eruit moet vanwege de veiligheid, net voor een regenbui.” Met zijn actie werd 12.500 euro opgehaald – de tweehonderd tenten waren pas de eerste aankoop. Als hij de tenten terugkrijgt, wil hij ze opnieuw naar het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel brengen. „En we kunnen er nog veel meer kopen, een tent is altijd beter dan buiten slapen.”

Op het terrein van het aanmeldcentrum staan ook luifels. Volgens een woordvoerder van de gemeente kunnen asielzoekers ook daaronder slapen, in plaats van in de tenten. De luifels bieden ook beschutting, maar zijn aan de zijkanten open, waardoor het makkelijker zou zijn om overzicht te houden. De tenten van Straat zorgen voor een groter risico op brand, zegt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Structurele oplossing

Straat zegt dat hij in gesprek ging met de gemeente en veiligheidsregio nadat hij de inzamelingsactie was begonnen. Zij waren meteen tegen het uitdelen van tenten. Straat: „Volgens mij zoeken ze een reden om ze weg te halen.” Het lijkt hem „juist veilig” om bezittingen in een tentje te kunnen leggen, zodat er geen opstootjes over gestolen spullen ontstaan. In de afgelopen dagen zijn er meerdere vechtpartijen geweest op het terrein buiten het aanmeldcentrum.

In de nacht van dinsdag op woensdag sliepen zo’n tweehonderd asielzoekers buiten bij aanmeldcentrum Ter Apel, iets minder dan in de nacht ervoor. Voor zestig kwetsbaren werd op het laatste moment opvang gevonden in een nabijgelegen plaats. Hoeveel mensen er in de nacht van woensdag op donderdag buiten moeten slapen, weet het COA nog niet. Straat zegt dat hij „niet wil dat mensen buiten moeten slapen”. Zolang er geen structurele oplossing komt voor het tekort aan plaatsen in Ter Apel, blijft hij tenten kopen.

