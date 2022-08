NS-personeel wil vanaf volgende week in vijf regio’s staken voor betere arbeidsvoorwaarden

Personeel van de NS wil volgende week in vijf regio’s staken om betere arbeidsvoorwaarden af te dwingen. Dat heeft vakbond FNV woensdag bevestigd aan NRC. De vakbonden — waartoe naast FNV Spoor ook CNV en VVMC behoren — zijn al langere tijd met de spoorwegmaatschappij in onderhandeling, maar de partijen zijn vooralsnog niet tot een akkoord gekomen. Vorige week stelde FNV een ultimatum aan de NS om aan de eisen van de vakbonden te voldoen, maar dat leverde niets op.

Zoals het er nu voorstaat, vertelt een woordvoerder van FNV, beginnen de stakingen op 24 augustus in de regio noord. Daar vallen de provincies Groningen, Friesland en Drenthe onder. De vakbonden zijn van plan „estafettestakingen” te houden, waarbij NS-personeel in achtereenvolgende regio’s 24 uur lang staakt. Treinverkeer zal daardoor niet in meerdere regio’s tegelijk platliggen.

De stakingen duren tot en met 31 augustus. Mocht de NS dan nog geen aanbod hebben gedaan dat de vakbonden tevreden stelt, volgt een landelijke staking. Op vrijdag 26 augustus legt NS-personeel in de regio west de werkzaamheden neer, aldus de FNV. Maandag 29 augustus gaan de acties verder in de regio noordwest. Op 30 augustus staakt personeel in het midden van het land en een dag later in het oosten en zuiden van Nederland.

Spijtig

„Onze leden beseffen heel goed dat ze gedurende de acties de reizigers zullen raken. Dat is spijtig, maar de overlast is onvermijdelijk en uiteindelijk ook in het belang van de reizigers. We zien nu dat NS de vacatures niet ingevuld krijgt en dat er daarom treinen uitvallen en de sociale veiligheid ernstig onder druk staat”, redeneert de vakbond.

De vakbonden willen onder meer gunstigere werktijden en dat salarissen gecompenseerd worden voor de stijgende kosten van levensonderhoud. Ook eisen ze een eenmalige uitkering van 600 euro bruto en een permanente loonsverhoging van 100 euro bruto. Maar de NS kan dat niet betalen, zegt het spoorwegbedrijf. Eerdere cao-voorstellen van de NS zijn afgelopen weken door een meerderheid van de achterban van de vakbonden afgewezen.