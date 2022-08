Nederlandse economie groeide in tweede kwartaal met 2,6 procent

De Nederlandse economie groeide in het tweede kwartaal van 2022 met 2,6 procent vergeleken met de drie maanden daarvoor. Die groei is vooral aangewakkerd doordat consumenten en bedrijven meer geld uitgaven, ondanks de hoge inflatie. De overheidsuitgaven bleven nagenoeg gelijk. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag bekendgemaakt.

Ten opzichte de eerste drie maanden van dit jaar besteedden huishoudens in het tweede kwartaal zo’n 0,9 procent meer. Daarbij past de kanttekening dat horecagelegenheden, „niet-essentiële” winkels en contactberoepen in het eerste kwartaal nog gesloten waren in verband met de coronapandemie.

Ondanks de hoge inflatie gaven huishoudens meer uit aan onder meer de horeca, cultuur en recreatie. Vergeleken met het tweede kwartaal van vorig jaar gaven ze hier in totaal 7 procent meer geld aan uit. Wel besteedden huishoudens minder aan voeding en woninginrichting vergeleken met vorig jaar.

Het CBS meldt dat het bruto binnenlands product (bbp) met 5,3 procent is toegenomen vergeleken met het tweede kwartaal van vorig jaar. Ook hier geldt dat coronarestricties van grote invloed waren.