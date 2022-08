Muziekfestival met nazistische en fascistische signatuur verboden in België

Het extreem-rechtse muziekfestival Frontnacht gaat niet door. Het college van de Belgische stad Ieper, waar het tweedaagse festival eind augustus voor de eerste keer zou plaatsvinden, heeft dinsdag bekendgemaakt de eerder verleende vergunning in te trekken. In België klonken de afgelopen tijd veel stemmen die ervoor pleitten Frontnacht te verbieden wegens haar neonazistische en -fascistische signatuur. Het bestuur van Ieper gaat daar nu unaniem in mee.

Naar eigen zeggen is Frontnacht „Vlaams-nationalistisch”, maar volgens het college van Ieper houdt het festival toch verband met neonazisme en -fascisme — waarmee de voorwaarden van de eerder verstrekte voorlopige vergunning zijn geschonden. Het stadsbestuur trekt die conclusie op basis van „een rapport dat we recent ontvingen”. De inhoud hiervan is NRC onbekend, maar volgens Het Nieuwsblad werd een aantal van de artiesten die op Frontnacht zouden optreden in de gaten gehouden door buitenlandse inlichtingendiensten.

Rassenhaat

In België was al langer protest tegen Frontnacht. Het speciaal hiervoor opgerichte Vredescollectief Ieper nam hierbij het voortouw, met een open brief aan het college van burgemeester en wethouders van Ieper en de Belgische minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden. Het collectief lichtte een deel van de songteksten door van de bands die op Frontnacht zouden optreden. Die bestaan — soms expliciet, vaker impliciet — onder meer uit neonazistische ideeën van rassensuperioriteit, rassenhaat en aanzetten tot discriminatie en geweld.

Ook de Nederlander Harm-Jan Smit stond op de line-up, met de artiestennaam Flatlander. De Groninger speelde zijn akoestische muziek in 2020 nog op het Hongaarse festival Day of Honour, door Hongaarse neonazi’s uitgeroepen om het nazistisch verzet tegen de geallieerden te herdenken. In zijn nummer ‘Embers of Yesterday’ zingt hij dat „het land dat we liefhebben is overstroomd” en dat „vergelding de uiteindelijke oplossing is om ons land terug op te bouwen”.

De hoofdact van Frontnacht zou de Italiaanse hardcore-punkband Bronson zijn. Die band ontstond binnen de gelederen van CasaPound, een Italiaanse neofascistische beweging die openlijk de Italiaanse dictator Benito Mussolini verheerlijkt. Het nummer ‘La Luce Dentro Di Te’ heeft lyrics als: „Je kunt besluiten weerstand te bieden. Nu zijn we met honderden, met één geloof, één familie. Onze zon zal ons in deze beschavingsoorlog leiden. Nooit zullen ze erin slagen om het licht in jou te doven.”

Onversneden racisme

Voordat het college van Ieper de vergunning voor Frontnacht introk, raadde een Duitse muziekwetenschapper in Het Nieuwsblad mensen van kleur en LHBTQIA+-ers af om in het weekend van het festival in de buurt van Ieper te komen. De extreem-rechtse Vlaamse politicus Dries van Langenhove, Kamerlid namens de partij Vlaams Belang, schreef dinsdag daarop sarcastisch op zijn Twitter dat hij dat „niet zo’n gek idee” vond.

In zijn later verwijderde tweet vroeg Van Langenhove — eerder dit jaar nog gastspreker op een evenement van de jongerenafdeling van FVD — zich af „wat er zou gebeuren met een Vlaamse stad als we er een tijdje enkel nog etnische Vlamingen toelaten en we de ‘multiculturele verrijking’ dus terugdraaien”. De Vlaamse minister van Samenleven en Binnenlands Bestuur, Bart Somers, noemde de tweet „onversneden racisme van het ergste soort”, waarmee Van Langenhove „het ware gelaat” van Vlaams Belang toont.