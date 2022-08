Hoe het Rijk de gemeente Tubbergen kan dwingen tot asielopvang

Vorige week kondigde staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken, VVD) al aan een nieuwe dwangmaatregel te zullen inzetten als gemeenten bleven weigeren asielzoekers op te nemen. Een week later is Tubbergen als eerste aan de beurt.

1 Wat is het Rijk nu precies van plan?

Vrijdag kocht het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) een hotel in Albergen, in de gemeente Tubbergen. Maar om er een asielzoekerscentrum van te maken, moet van het gemeentelijke bestemmingsplan (logies) worden afgeweken. Pas dan kan het COA een vergunning aanvragen voor een azc.

Zo’n afwijking van het bestemmingsplan is gewoonlijk aan de gemeenteraad, na een voorstel van het college van burgemeester en wethouders. Staatssecretaris Van der Burg neemt nu de vergunningsverlening van Tubbergen over, schreef hij dinsdagavond aan de Tweede Kamer: „Op die manier is het Rijk niet gebonden aan de bereidwilligheid van gemeenten om een COA-locatie te openen.” Hij schrijft ook: „Het betreft hier een eerste stap, waarna ook meerdere locaties in andere gemeenten zullen volgen.”

Dat is bijzonder: het lijkt in te druisen tegen de autonomie van gemeenten. En in maart zei Van der Burg nog dat dwang uitoefenen voor de opvang van asielzoekers „een nederlaag zou zijn”.

2 Waarom is dit volgens de staatssecretaris nodig?

Het aanmeldcentrum in Ter Apel moet worden ontlast. Daar slapen de voorbije maanden honderden asielzoekers buiten, omdat er geen plek is in het azc. Eerder deze week bleek dat bijna twee derde van de veiligheidsregio’s het afgesproken aantal opvangplekken voor asielzoekers of Oekraïners niet heeft geregeld. Vorige week vroeg het kabinet de 25 veiligheidsregio’s nog eens 5.600 opvangplekken extra te regelen – 225 per regio.

Van der Burg werkt aan een wetsvoorstel waarbij gemeenten een wettelijke opvangtaak krijgen. Dat voorstel gaat „na de zomer” in consultatie, en moet daarna nog door de Tweede en Eerste Kamer.

Om toch snel opvang te regelen, kondigde de staatssecretaris vorige week deze „tijdelijke noodgreep” aan: het ruimtelijke ordeningsinstrumentarium. Tubbergen is nu de eerste gemeente waar dat wordt ingezet, zei Van der Burg woensdag op een persconferentie in Zwolle: „Het COA is al tijden in gesprek met het gemeentebestuur, en hoorde keer op keer ‘dat willen we niet’.” Maar, zei de staatssecretaris: „We redden het niet op basis van vrijwilligheid.”

3 In hoeverre verschilt dit van eerdere dwangmaatregelen?

Eind vorig jaar kwam Van der Burgs voorganger Ankie Broekers-Knol met een „bestuurlijke aanwijzing”, een dwangbevel om vijf gemeenten te verplichten 2.000 noodopvangplekken te regelen op onder meer vliegveld Twente, en in oude Rijksvastgoedpanden in Gorinchem en Alkmaar. Voor dat dwangbevel bleek geen juridische grondslag te zijn.

Het ruimtelijke ordeningsinstrumentarium bestaat al langer als juridisch middel. Het Rijk heeft de bevoegdheid „bij de verwezenlijking van een project van nationaal belang” een gemeente te ‘overrulen’.

„Het standaardvoorbeeld is een vuilverbrandingsinstallatie, niemand wil die in zijn achtertuin”, zegt Frank Groothuijse, hoogleraar Omgevingsrecht aan de Universiteit Utrecht. Hij noemt ook hoogspanningsmasten en windturbines als voorbeeld, of op provinciaal niveau wegen. Het Rijk moet wel motiveren waarom het de vergunningverlening overneemt, zegt hij. „Het moet gaan om een noodzakelijk ruimtelijk belang.”

John Bijl, directeur van het Perikles-instituut dat gemeenteraden adviseert, wijst op een ander voorbeeld: Westland wilde geen islamitische basisschool in de gemeente, ondanks het feit dat een scholenvereniging voldeed aan alle wettelijke eisen en ondanks een uitspraak van de Raad van State. De toenmalig minister van Onderwijs zette een bijzonder machtsmiddel in: een indeplaatsstelling. Daarmee nam hij namens de gemeenteraad het besluit dat de aanvraag van de scholenvereniging opgenomen moet worden in het onderwijsplan van de gemeente.

„Wat is hier de reden dat het Rijk het nodig acht om een andere overheid buiten spel te zetten?”, vraagt Bijl zich af. „Welke gesprekken zijn er geweest met Tubbergen?”

De staatssecretaris informeerde de burgemeester van Tubbergen dinsdag om vijf uur, een uur voordat hij zijn brief naar de Tweede Kamer stuurde. Van der Burg zegt dat de koop van het hotel door het COA dreigde uit te lekken. Volgens hem ging aan het telefoongesprek met de burgemeester overleg met het COA vooraf.

4 Kan het gemeentebestuur van Tubbergen iets veranderen?

Het college en de gemeenteraad van Tubbergen voelen zich overvallen, en „gaan kijken” wat zij kunnen doen om de komst van een azc tegen te houden. Sommige projecten kan een decentrale overheid niet tegenhouden, zegt hoogleraar Omgevingsrecht Groothuijse. Dan gaat het om de komst van waterkeringen of hoofdwegen, waar tegen een gemeente onder de Crisis- en herstelwet niet in beroep kan.

Een azc valt daar volgens hem niet onder. Tubbergen zou naar de rechter kunnen stappen. „Het is hun goed recht juridische middelen te benutten”, zei Van der Burg. De juristen van het ministerie van Justitie en Veiligheid hebben er „absoluut” vertrouwen in dat het ruimtelijke ordeningsinstrumentarium ingezet kan worden bij azc’s.

Als het hotel moet worden aangepast, door een inpandige verbouwing, kunnen omwonenden en belanghebbenden nog bezwaar maken. Van der Burg zei dat het hotel door een „soberdere inrichting” geschikt kan worden gemaakt voor tweehonderd asielzoekers in plaats van de tachtig hotelgasten nu.

5 Wat vinden andere gemeenten ervan?

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) hamerde er vorige week al op dat structurele maatregelen nodig zijn om ‘Ter Apel’ op te lossen. Rutger Groot Wassink, wethouder in Amsterdam en woordvoerder asiel namens de VNG, noemt het ruimtelijke ordeningsinstrumentarium „een uitzonderlijke maatregel voor uitzonderlijke tijden”. „Het kan zo niet langer voor Ter Apel, ook niet voor de mensen daar. We zijn door de grenzen gezakt van wat humanitair is”.

Maar hij zegt ook: „Er moet snel een set afspraken komen waardoor dit middel niet noodzakelijk is. Gemeenten en veiligheidsregio’s lossen nu nalatig kabinetsbeleid op.” De VNG pleit voor een wettelijke plicht asielzoekers op te vangen, zoals die er ook is voor de huisvesting van statushouders. Dan moeten álle gemeenten iets doen. Groot Wassink: „Je ziet nu dat sommige gemeenten de telefoon niet opnemen.”

De VNG noemt dwang „nooit goed voor het draagvlak: „Zo schakel je colleges en gemeenteraden uit.”