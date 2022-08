Op de dag dat walrus Freya werd afgemaakt, peddelden mijn vriend en ik per kano door het Ilperveld. Het slootje was zó smal dat het niet eens op onze routekaart stond, de verhuurster had ons gewaarschuwd voor strandingsgevaar, maar wij waren eigenwijs. Zigzaggend tussen de waterlelies, door een tunnel van overhangend riet, tot ik opeens iets in het water zag spartelen. De vleugels bewogen nog. „Stop!” riep ik, te laat. „Er is een insect in nood.”

Keren lukte niet, achteruit was de enige optie, tegen de tijd dat we ter plaatse waren vertoonde de drenkeling vrijwel geen beweging meer. Maar we visten hem met de peddel uit het water, en even later zat hij de op voorplecht van de kano te drogen in de zon. „Die had beter kunnen verzuipen”, zei mijn vriend toen bleek dat het een daas betrof. „Straks steekt-ie ons.” Ik zei dat hij niet moest zeuren, dat steekvliegen niet eens steken maar bijten en dat we zojuist een goede daad hadden verricht. Dat je toch moeilijk iemand kunt laten sterven puur omdat z’n gedrag je niet aanstaat.

Tergend traag peddelden we voort, het slootje werd smaller en smaller. De zon brandde op onze blote benen en armen, mijn knieholten plakten van het zweet. De daas, die ik Dirk had gedoopt, droogde op en vloog weg. Ik dacht aan Freya. Ook zij was de dupe geworden van ongewenst gedrag. Maar wie had nu overlast veroorzaakt voor wie? Was het haar schuld dat recreanten zich onveilig voelden, omdat ze zwemmers verjoeg en bootjes deed zinken? Of was haar stressgedrag juist te wijten aan de grote hoeveelheid nieuwsgierige omstanders? Waarom waren díé dan niet verwijderd?

Ooit deed ik een paar maanden veldwerk op Spitsbergen. Tijdens de verplichte schietcursus leerden we dat het ten strengste verboden was een ijsbeer of een walrus te doden, ténzij we in levensgevaar verkeerden. Elke andere schietpoging zou leiden tot een geldboete of celstraf. „Jullie zijn te gast bij de dieren”, had de instructeur gezegd. „Dus gedraag je ook zo.”

Achter me klonk een pets. „Twee vliegen in één klap”, zei mijn vriend triomfantelijk, en gooide de lijkjes van Dirk I en Dirk II overboord. Ontzet riep ik uit dat hij erger was dan de Noorse autoriteiten. Dat deze polder de natuurlijke habitat was van steekvliegen, dat we hier op bezoek waren. De rest van de tocht zweeg ik demonstratief.

Uiteindelijk liep onze sloot dood op een weiland, en moesten we aan land om de kano over te zetten. Bij het uitstappen zette ik mijn voet verkeerd, en zakte weg in het drassige veen. Als een gestrande walrus lag ik half op de oever, half in de sloot. Mijn vriend hees me op de kant en kuste grijnzend mijn bezwete voorhoofd. „Ik kan je toch moeilijk laten verdrinken puur omdat je gedrag me niet aanstaat.” Hij leerde snel.

Gemma Venhuizen is biologieredacteur bij NRC en schrijft elke woensdag een column op deze plek.

