Naast Utrecht Centraal ligt een knus plein, dankzij permanent geroezemoes

Op het eerste gezicht is het stationsplein van Utrecht Centraal niet meer dan een oversteekplaats. Een dagelijkse corridor voor duizenden reizigers die het plein ’s ochtends gehaast passeren en ’s avonds - iets minder gehaast - opnieuw. De meesten bezoeken het plein korter dan een minuut. Blik op telefoon, oordoppen in. De massa kruist het plein richting trein, bus, tram of fiets of steekt, over een afstand van circa 65 meter, dwars over naar de ingang van winkelcentrum Hoog Catharijne – een mensenstroom in beide richtingen die nooit opdroogt.

Maar wie blijft staan en luistert, hoort meer geluid dan je op een oversteekplaats verwachten zou. Een permanent geroezemoes, de klank ietwat hol vanwege het 24 meter hoge ‘bollendak’ dat het plein sinds de oplevering in 2018 zo karakteristiek maakt, en eigenlijk ook wel knus. Hier heerst niet die typische ‘stationspleinsfeer’ van de meeste steden, waar zulke plekken vanwege hun ligging, in het vacuüm tussen stad en bestemming, van iederéén zijn en dus van niemand, en verzwelgen in anonimiteit.

„As-salamu alaykum!”

„Krantje mee?”

„Pffffietfieuw!”

„Genesis 3 vers 15!”

„Heeft u misschien een euro?”

Toch staan op het stationsplein van Utrecht Centraal, een van de meest belopen pleinen van Nederland, meer mensen stil dan je denkt. En niet alleen de rokende NS-medewerkers in de hoek bij de stationsingang. Of de groep illegale mannen, Franstalig, hangend aan de overzijde. Niet alleen de alcoholisten die sinds het recente drankverbod hun flesje bier verbergen in een plastic tas, of de nieuwe jongens van de gemeentelijke handhaving, die heus een oogje toeknijpen. De mensen met elfenoren – cosplayliefhebbers – uit het hele land, die op het plein geregeld gatherings houden. Zoals ook Sonic, Pókemon en Ninja Turtle – furry fandom-aanhangers verkleed als stripfiguur – en de eenling in batmanpak op z’n elektrische fiets. En de talloze jongeren die elke avond het plein transformeren tot levendig uitgaanscentrum, hangend op en rond de natuurstenen randen van de ovale plantenbakken die uitnodigen om te zitten. Blikje energydrank in de hand, bluetooth-speaker over de schouder.

Jongeren op het plein tussen Utrecht Centraal en winkelcentrum Hoog Catharijne. Foto Folkert Koelewijn

Nee, een flink deel van de mensen die stilstaan op dit plein staat er niet louter voor de lol. Ze hebben een dóél. Een missie. Een oogmerk. Een plan. Wervers zijn het, verleiders, verlokkers, versierders. In alle soorten en maten. En waar kan dat beter dan op het meest drukke, centrale, diverse plein van Nederland?

„Ik sta nog op nul. Jij?”

„Drie”, zegt Shaneeza Janki (23). Toegegeven, nog geen beste score na twee uur werven. En de derde donateur voelde niet bepaald oprecht. „Hij vroeg gelijk ‘ga je dan ook mee op date?’” Nou, mooi niet.

„Ligt ook aan mezelf”, zegt Jens (17, geen achternaam vanwege privacy), die baalt van zijn ‘nul’. „Ik bijt me erdoorheen. Maar ik ben gewoon een sukkel, ik.”

„Het is te warm vandaag”, vergoelijkt Shaneeza. „Dan heb je geen energie. En je moet wel energie kunnen overbrengen op anderen, anders lukt het niet.” Want na drie jaar werven voor goede doelen, weet ze: wie tekent doet het voor jóú, niet voor het goede doel.

Shaneeza en Jens staan er vandaag met z’n tweeën namens een wervingsbureau. Pal naast hen staat nog een handvol goededoelenwervers die, net als zij, in loondienst zijn van een wervingsbureau of, zoals de flamboyante Karim met zijn zonnebril met gele glazen, als zzp’er. Hij werft al acht jaar en heeft met dertig donateurs het dagrecord op zijn naam staan . „Karim staat vandaag al op zeven”, zegt Jens. „En hij doet niet eens een verhaal!”

De mensenstroom tussen Hoog Catharijne en Utrecht Centraal, daar moeten de goededoelenwervers het van hebben. „Hé hoi!” Of, met een houding alsof je de weg zoekt, een beetje sneaky, geeft Jens toe: „Mag ik u wat vragen?” En dat alles volgens de 7-5-2-regel (7 meter = oogcontact, 5 meter = zwaaien, 2 meter = aanspreken) en de 3-seconde-regel (elke 3 seconden iemand aanspreken, dan blijf je in de flow). Vrolijk en enthousiast, dat is belangrijk. En ‘nee’ accepteren. Want de meeste passanten weten dat de wervers er staan en hebben hun excuus paraat - „sorry, moet de trein halen!”. Al zijn er ook wervers die desnoods meelopen tot ín de trein.

Naar de hemel

„Kan ik via jullie naar de hemel straks?” Een jongen met een zwarte capuchon over zijn hoofd stopt abrupt voor de lectuurkar van Jehovah’s Getuigen.

„Nee, dat gaat ’m niet worden”, zegt Bryan Cruden (57), hoofdschuddend vanachter de kar.

„Wat doen jullie hier dan?” zegt de jongen ongeduldig. „Ik wil weten: hoe kan ik straks naar het paradijs? Is dat via Jezus? Kan ik iets betalen? Een goed mens zijn?”

„Nee…” zegt Bryan, hoofdschuddend. „God bepaalt…” Hij pakt zijn telefoon erbij en scrolt in één handbeweging naar een passende bijbeltekst. „Mattheus hoofdstuk 24…”

Bryan en zijn vrouw Thanya (58) zijn van jongs af aan Jehovah’s getuigen. Ze gingen langs vele deuren, maar staan sinds 2014 vooral ‘passief’. Een paar keer per week rijden ze vanuit Mijdrecht naar een gratis parkeerplaats in Utrecht – vouwfiets achterin – om met zo’n honderd geloofsgenoten in wisselende diensten op drie locaties in het centrum vragen van mensen over God te beantwoorden, „Wij hebben vandaag de laatste shift, van vier tot zes.”

Op het Stationsplein is het publiek wat toegankelijker dan op de andere locaties. „De mensen hier lopen wat relaxter, vooral in de middag. Wat meer struinen.” En het publiek is divers, want heel Nederland loopt voorbij. Dagjesmensen, zakenlui, op vrijdag veel shoppers, en op maandag bruiloftsgasten op weg naar het stadhuis. „Dan kun je gratis trouwen.”

Het levert bijna elke shift wel een leuk gesprek op. Zojuist nog met een stel uit Taiwan, broeder en zuster. Dan babbelen ze even over de geloofsgemeenschap aldaar. En omdat ze passief staan, krijg ze soms echte, gerichte vragen. „We verkopen niets.” Zo heeft het stel een dakloze die het kende van dit plein, „gewoon, van ‘goeiedag’ zeggen’, onlangs aan de Bijbelstudie gekregen. „Hij had een goeie vraag: wat wil God van me?”

Oeigoeren

„Die dakloze met die winterjas, zie jij die ergens?” Goededoelenwerver Jens speurt het plein af - hij staat nog steeds op nul. „Ik heb ’m wel eens vijf euro gegeven. Maar zo hé, die is echt brutaal. Als je zegt ‘ik heb geen geld’ wijst-ie: ‘oh maar daar kun je pinnen’.”

„Ik heb hier eens een dakloze ingeschreven als donateur”, zegt Shaneeza, die inmiddels op vier staat. „Voor zes euro in de maand!”

En zo helpen de wervers op het plein elkaar soms een handje. Dan steken Jens en Shaneeza een muntje in de kartonnen beker van de oudere dakloze met de baard. Of ze geven hun lege Spa-flesje aan de sympathieke Pool die ze collecteert voor het statiegeld. En ook de Aziatische vrouw midden op het plein die vrijwel dagelijks handtekeningen verzamelt voor een petitie tegen onderdrukking van de Oeigoeren, vergeten ze niet. Shaneeza: „Je wilt niet weten hoe vaak ik daar m’n naam al onder heb gezet.”

Alleen de Franstalige jongemannen, veiligelanders, asielzoekers die nauwelijks kans maken op een verblijfsvergunning, die kennen de wervers niet zo goed. De groep staat bekend als overlastgevend. Diefstal bij de Albert Heijn op de hoek. Maar ook: nafluiten, handtastelijk, vervelende opmerkingen. Het enige wat je ertegen kunt doen, weten de vrouwelijke passanten: géén oogcontact en doen alsof je druk bent met je telefoon.

„Kom, we gaan even vragen wat zij hier doen”, zegt Shaneeza.

De groep jongens kijkt argwanend als ze aankomt, alleen een jongen met petje spreekt Nederlands.

„Ik ben hier gewoon gezellig met vrienden”, zegt hij. „Samen chickies fixen.” En nee, roepen doet hij niet. Alleen oogcontact. Pas als een meisje haar „wachtwoord” geeft. Een lach, een knipoog. „Dan ga ik kennismaken.” De jongen is 24 en vier jaar geleden uit Noord-Afrika naar Nederland gekomen. Illegaal? Hij knikt en loopt weg.

Deze jongens, zegt Jens, zijn heus niet de enigen die op dit plein meisjes werven. „Soms vind je hier ook deelnemers van zo’n flirtcursus. Die zijn er om te oefenen. En zelf…” hij lacht… „heb ik hier ook wel eens een nummertje geregeld. En wist je dat…”

„Vandaag ben ik gekomen…” Alle wervers op het plein staken noodgedwongen hun gesprek. Een man met pet heeft zijn microfoon aangesloten op een draagbare box en begint midden op het plein met een betoog. „…Om te kómen…” galmt over het plein, „tot de levende God….”. De man is van Bijbelprincipes.nl - weer een andere stroming dan Jehovah’s Getuigen.

„Rampzalig”, zegt Jens, die nog steeds op nul staat. „Zo kan ik toch geen gesprek voeren?”