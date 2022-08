Documentaire over Telstar geeft hoop op het goede

Hoger, beter, meer. Voetbaltrainer Andries Jonker zegt het tig keer tegen z’n jongens in de documentaire Tussen vis en staal. Hun voetbalclub, Telstar uit IJmuiden, is een professionele club, dat wel, maar geen topclub, en de prestaties zijn doorgaans erg matig. De trainer doet er niet minder zijn best om. Hij blijft uitleggen, aanmoedigen, toespreken en af en toe godverdegodver-en. Maar als zijn jongens hard werken en daardoor Telstar ontstijgen, dan mág dat van hem. Sterker nog, het is zijn bedoeling en zijn wens. Bereikt een voetballer de Telstar-top, dan vervult het hem met trots die door te verkopen aan een betere club in een hogere competitie.

Tussen vis en staal werd op 24 februari van dit jaar al uitgezonden, maar die dag begon de oorlog in Oekraïne. Geen herhaling dus, lijkt me, maar een herkansing voor een film die hoop geeft op het goede. Waarin oudere mannen jong-volwassen mannen vooruit helpen. Ilias naar NEC, Redouan naar Excelsior, „Marokkaanse Viking” Anass naar een profclub op Cyprus.

Joris Postema filmde een jaar lang bij Telstar – het coronaseizoen 2020-2021 waarin eerste-divisieclubs het nog moeilijker kregen dan ze al hadden. Een paar maanden geen publiek, betekent honderdduizenden euro’s verlies. Dus is er dat jaar geen geld voor een goede grasmat, geen geld om kapotte buitenlampen te vervangen, geen geld om het team en de trainer vier dagen per week van een maaltijd te voorzien.

Aan de clubvoorzitter ligt het niet. Pieter de Waard, piekfijn bebaard en gekleed, doet en verzint van alles. Een Telstar-geurlijn in luxe cadeauverpakking, Frankie Number 6, vernoemd naar de captain van het team. Hij regelt de bestellingen en pakt de pakketjes zelf in. Een paar keer wordt hij gefilmd achter zijn laptop in zijn kantoortje, wit bolletje kaas in de hand, terwijl buiten op het veld de wedstrijd woedt. Nee, hij kijkt niet. Beter ook dat hij niet op de tribunes zit, weet hij uit ervaring. Hij leeft nogal intensief en luidruchtig mee. Meer nog dan bij het voetbal, ligt zijn hart bij de club. Stel, Telstar promoveert naar de erevisie, de hoogste competitie in Nederland. Prachtig natuurlijk. Maar is zo’n volksclub daar wel tegen opgewassen? Hij is niet zo’n risktaker, zegt hij. Liever een club die heel blijft, dan een sport hoger op de competitieladder.

Schoolmeesteren als Van Gaal

Tegenover de kalme melancholie van de voorzitter zet Joris Postema de energieke pit van trainer Andries Jonker, die natuurlijk niets liever wil dan promoveren, maar genoegen moet nemen met minder, lager en slechter. We zien hem voor de training rondjes rond het veld joggen. Nadenkend achter zijn bureau de meegebrachte koeltas leegeten. En praten, heel veel praten. Tegen de voorzitter, maar vooral tegen de spelers. Samen videobeelden terugkijken van een in blessuretijd verloren wedstrijd. Beeld bevriezen. Vloeken. „Dit is geen voetbal, dit is kunstschaatsen.”

Als het seizoen en dus de film ten einde loopt, komt bondscoach (en oud-Telstarspeler) Louis van Gaal een eenmalige training geven – ideetje van de voorzitter, iets met een loterij. Ineens begrijp je aan wie Andries Jonker al die tijd deed denken. Jonker en Van Gaal werkten samen bij Barcelona en Bayern München. En wat ze gemeen blijken te hebben is hun bejegening van de spelers. Schoolmeesters zijn het. Oreren. Stimuleren. Om en om de spelers de beurt geven en ze antwoord laten geven op best wel simpele vragen. Van Van Gaal kun je zeggen wat je wil, maar spelers schijnen met hem weg te lopen. Bij Telstar doen ze dat ook met Jonker. Dat wordt nog wat, ik las dat zijn naam is gevallen als nieuwe bondscoach van het vrouwenteam.