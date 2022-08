De kledinghangers van Amri en Imran Choudhry buigen met de mode mee

Tussen de kassen rondom Pijnacker staat de fabriek van Metaplastics, een familiebedrijf in kledinghangers. De spuitgietmachines overstemmen Amri Choudhry. Robots, noemt mede-eigenaar Choudhry zijn machines. Per uur spuugt zo’n grote pers pakweg 750 hangers uit, elke machine een ‘eigen’ model. Zo worden kunststof korrels uiteindelijk kledinghangers. In het magazijn staan dozen met de meest geproduceerde hangers opgestapeld tot aan het plafond. „Als er een bestelling binnenkomt, kunnen we gelijk leveren.”

Met een handjevol werknemers produceren de broers Amri (52) en Imran (59) miljoenen kledinghangers per jaar voor winkelketens, confectiebedrijven en stomerijen. De broers zetten het bedrijf in 1994 voort na het overlijden van hun vader, de oprichter. Zijn portret hangt bij de ingang van de fabriek. „Hij heeft ons succes niet mogen meemaken.”

Vader Zaffar Ahmad Choudhry begon in 1976 met de productie van simpele kunststof artikelen. Eerder werkte hij in het Verenigd Koninkrijk, bij een fabriek die kunststof dashboards voor auto’s maakte. Geïnspireerd door het materiaal polystyreen – piepschuim – kreeg hij het idee zelf producten te gaan maken, zegt Amri. „Hij begon met fotolijstjes en koffiebekers. Daar schafte hij een coatingmachine voor aan. Op een gegeven moment zijn we ook voor de confectie-industrie gaan werken: we maakten gespen voor riemen. Toen bleek dat gespen niet altijd nodig waren, want niet ieder kledingstuk heeft een gesp nodig. Maar ze hebben wél altijd een kledinghanger nodig. Die zijn we toen gaan maken. Zo zijn we erin gerold.” Sindsdien is de kledinghanger „booming business” voor de broers.

„We zijn in 1994 begonnen met één type”, vertelt Amri, „een lichtgewicht, vlakke kunststof hanger – veelgebruikt voor T-shirts en bloezen.”

In zijn kantoor bedekken meer dan zestig soorten hangers de wand. Als je eenmaal in de kledinghangers zit, kom je met één of twee modellen niet ver. Hij lacht. „De bedrijven roepen: ‘we hebben ook jassen en jurken. Hebben jullie daar iets voor?’ Die zijn we dus ook gaan maken.”

Foto Niels Blekemolen

Van babyformaat tot XL

Een leek zou zeggen: een kledinghanger is een kledinghanger. Maar er zijn wel degelijk verschillen. Zo zijn er voor T-shirts, bloezen en tops vlakke hangers. Voor rokken heb je knijphangers en voor broeken is er de variant met broeklat. Jassen hebben gebogen hangers met brede schouders nodig. En het kostuum krijgt een combinatie van gebogen hanger met brede schouders én broeklat. Lingerie hangt weer aan wat kleinere, transparante modellen met haken en inkepingen. En knaapjes zijn er, net als kleding, in maten: van babyformaat tot XL.

Voor elk type hanger heb je een spuitgietmal nodig. Deze worden bij matrijzenmakers besteld – de verantwoordelijkheid van Imran. Hij bekijkt samen met de klant wat het meest geschikte model is. „De basis is duidelijk. Elke hanger moet een frame en een haakje hebben. Aan de vormgeving kan dan nog gesleuteld worden”, zegt Amri. Soms wil een klant dat een hanger ronder, steviger of breder wordt gemaakt, zodat hij niet gelijk breekt wanneer je er iets aan hangt. „Er kunnen bijvoorbeeld extra inkepingen worden gemaakt, of we veranderen de hellingshoek van het frame.”

En voor je het weet, ontstaat zo een nieuwe creatie. „De functie blijft hetzelfde, maar de klant beslist vaak zelf hoe de hanger voor zijn collectie eruit moet zien.”

Doorbuigen maar niet breken

De kledinghanger moet dus én passen in de huisstijl van de klant én een vorm hebben die past bij het kledingstuk. Hoe krijgen de broers dit voor elkaar? Door te experimenteren met additieven, zegt Amri. Zo voegen ze een rubber-extract toe om een hanger minder stug te krijgen. „Belangrijk als je een zwaar kostuum wilt ophangen. De hanger mag best iets doorbuigen of veren, maar niet breken. Daar zorgt zo’n extract voor.”

Qua kleur is alles mogelijk. Maar dan wordt het wel iets duurder. Het standaard haakje is zwart, door gebruik van gerecyclede grondstof. Voor kleur gebruiken ze nieuwe kunststoffen.

Amri vertelt hoe hij het bedrijf is binnengekomen. „Ik was 24 en net klaar met een economisch-administratieve opleiding. Toen stierf mijn vader, 58 jaar oud. Het was voor mij logisch om hier te werken. Het is nu eenmaal een familiebedrijf.”

Een kledinghangertype gaat zo’n vijf tot zeven jaar mee. Dan is het tijd voor of een nieuwe of verbeterde versie

De broers hebben de taken in het bedrijf verdeeld. Amri richt zich op de commerciële en administratieve taken, Imran op de technische kant. Hij houdt zich bezig met productie en bedrijfsvoering. „Voor het inpakken van de producten en kwaliteitschecks hebben we personeel.”

De broers hebben weinig last van concurrentie; Metaplastics is volgens hen de enige producent van kledinghangers in Nederland. Vroeger waren er wel Nederlandse concurrenten, maar die vielen de afgelopen jaren om, mede door concurrentie uit het Verre Oosten, Oost-Europa en Turkije, waar de lonen lager liggen.

Ook de broers hadden last van concurrentie uit lagelonenlanden. Daarom namen ze tien jaar geleden een belangrijke beslissing. „Het was voor ons óf stoppen met de handel, óf heel goed automatiseren. We kozen voor het laatste.” Dit pakte goed uit. „De lokale markt weet ons te vinden doordat we snel kunnen leveren.”

Metaplastics gebruikt nog steeds vooral polystyreen, een stug materiaal dat ook in veel huishoudelijke producten zit. „Het is buigzaam, maar niet té, zodat het niet doorbuigt wanneer je er zware kleding aan hangt. Erg geschikt dus.”

Antisliplaag

Een kledinghangertype gaat zo’n vijf tot zeven jaar mee, zegt Amri. Dan is het tijd voor of een nieuwe of verbeterde versie. Metaplastics volgt de kledingtrends niet op de voet, maar veranderende kledingstijlen hebben wel effect op de ontwikkeling van een hanger. In periodes waarin bovenkleding met wijde hals in de mode is, stijgt de vraag naar kledinghangers met een antisliplaag. Die zorgt ervoor dat de kleren niet van de hangers af glijden.

Meestal dicteert de markt het type hanger, soms haalt Metaplastics zelf een hanger uit de collectie. „Sommige afnemers gebruiken al tien tot vijftien jaar hetzelfde product en willen niets anders. Als het aantal bestellingen te klein wordt, adviseren wij ‘oudgebruikers’ soms over te stappen op een ander model.”

Tot de jaren zestig waren kledinghangers van hout. Ze bestonden uit een plat stuk hout dat in een schoudervorm werd gesneden. Veel te duur en bewerkelijk, zegt Amri. „Een houten kledinghanger moet geschaafd en gelakt worden. Het metalen haakje moet erin geschroefd worden.”

Toch ziet hij dat de houten en ook metalen kledinghangers in trek zijn. „Luxere winkels gebruiken houten hangers vooral voor een chiquere uitstraling van de collectie in hun winkels. Voor het transport van hun kleding van de fabriek tot de winkel gebruiken ze wel de kunststof hangers.”

Veel winkels zijn hun kleding bovendien anders gaan presenteren. Er wordt, vergeleken met voorgaande jaren, minder kleding opgehangen aan hangers en meer opgevouwen op tafels gepresenteerd voor „een modernere vormgeving en atmosfeer in de winkels”. Vormen deze trends een bedreiging voor het bedrijfsmodel van Metaplastics? Daar is Amri niet bang voor. „Zolang er kleding is, zijn wij nodig.”