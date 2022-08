Niemand zou in Nederland op straat moeten slapen. Ook voor de kleine groep mensen die liever buiten slaapt dan binnen, zou er altijd opvang moeten zijn als ze die nodig hebben. Dat klinkt nogal vanzelfsprekend maar verschillende opvangorganisaties constateren dat de daklozenopvang overal overvol is. Zij zien de daklozen die nergens terechtkunnen en ook buiten de officiële cijfers vallen.

In november constateerde het CBS een ‘daling’ van het aantal officiële daklozen, van 39.000 een paar jaar eerder tot 32.000 in 2021. Maar Oost-Europeanen, 65-plussers en 18-minners tellen niet mee in die cijfers. Ook de duizenden mensen die op telkens verschillende plekken slapen, of in een caravan wonen, tellen niet mee in de officiële daklozencijfers. Over de oorzaak van de officiële ‘daling’ kan het CBS niets zeggen.

Nederland heeft dakloosheid lange tijd gezien als een zorgkwestie: de mensen die op straat belanden, hebben psychische zorg nodig. Is die er niet, zoals de lange wachtlijsten voor de huidige GGZ aantonen, en belandt men op straat, dan is er in elke grotere stad wat dag- en nachtopvang. Maar vol is vol.

Idee is dat men zelf verantwoordelijk is, in beginsel, om zijn leven weer op de rails te krijgen. Dat men ‘zelfredzaam’ moet zijn en zo nodig familie en vrienden moet inschakelen voor hulp. Alleen blijkt telkens weer dat sommige mensen nu eenmaal niet zelfredzaam zijn – ze geven geld verkeerd uit en hebben zware schulden of psychiatrische problemen, of beide – en geen familie en vrienden hebben die hen (nog) willen helpen.

Dakloosheid in Nederland is inmiddels meer dan alleen het gevolg van gebrek aan zorg en opvang; het is ook een huisvestingsprobleem. De grote schaarste aan woningen leidt ertoe dat voor huizen aan de onderkant van de markt ook lange wachtlijsten zijn. In Utrecht bijvoorbeeld, staan mensen zonder ‘urgentie’ gemiddeld elf jaar op de wachtlijst voor een sociale huurwoning. In Den Haag zeven jaar.

Voorrang krijgen statushouders, mensen met psychische problemen en lichamelijke handicaps of vrouwen op de vlucht voor huiselijk geweld.

Daklozen krijgen, met de juiste hulp, ook wel zo’n ‘urgentieverklaring’. Maar mensen die net zijn gescheiden of het huis zijn uitgezet wegens huurachterstand, krijgen niet meteen een ‘urgentieverklaring’. En een woning kunnen ze niet vinden. Zij slapen bij vrienden, op vakantieparken en in het ergste geval op straat. Ze moeten dus eerst echt officieel dakloos worden voordat ze weer recht hebben op een urgentieverklaring.

En zelfs dan is er grote schaarste aan huizen. „Doorstromen naar een eigen woning bestaat hier nauwelijks”, zei Jeroen Melchior, veldwerker bij het Haagse Straat Consulaat vorige week in NRC. „Mensen zitten soms jaren in de 24-uursopvang, de belangrijkste oorzaak is het gebrek aan beschikbare woningen.”

Finland heeft uitzonderlijk beleid: éérst wordt een huis gezocht voor de dakloze en dan pas zorg georganiseerd. Daar daalt het aantal daklozen al een aantal jaren.

Het is dan ook een goede zaak, maar wel rijkelijk laat, dat ministers De Jonge (Huisvesting, CDA), Schouten (Sociale Zaken, ChristenUnie) en staatssecretaris Van Ooijen (Zorg, CU) in hun plannen voor de aanpak van dakloosheid huisvesting bóven zorg aanwijzen als oplossing. „We willen zorgen dat daklozen snel een dak boven hun hoofd krijgen”, aldus Van Ooijen in juni. Dat is een grote, urgente opdracht.

