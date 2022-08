Cuba staat buitenlandse investeringen toe in groot- en detailhandel

De Cubaanse regering gaat buitenlandse investeringen in de groot- en detailhandel toestaan. Dat heeft ministerie van Binnenlandse Handel dinsdag bekendgemaakt. Cubaanse winkels kampen met grote tekorten aan cruciale producten als voedsel en brandstof. De aangekondigde maatregelen moeten „onmiddellijk effect” hebben op die tekorten, zegt minister van Buitenlandse Handel Ana González Fraga.

Hoewel buitenlandse investeringen in Cubaanse goederen en diensten al waren toegestaan, gold dat nog niet voor investeringen in groothandels, die met de invoering van de nieuwe regels geheel eigendom van buitenlandse entiteiten mogen worden. De Cubaanse detailhandel blijft voor het grootste deel in handen van de staat, maar het ministerie van Binnenlandse Handel kondigde aan publiek-private samenwerkingen in die sector te zullen toestaan. De groot- en detailhandel waren volledig in handen van de staat sinds de Cubaanse communistische revolutie van 1959.

De gesloten economie van het eiland maakt een ernstige recessie door, die gedeeltelijk is veroorzaakt door de coronapandemie. De toerismesector op het eiland is zwaar getroffen door de maatregelen om het virus in te perken. Europese landen sloten hun luchtruimen waardoor vluchten naar het westen nauwelijks nog mogelijk waren. En sinds de Russische inval in Oekraïne komen er nog maar weinig reizigers uit Rusland, terwijl zij goed waren voor zo’n 40 procent al het toerisme in Cuba.

Ook de Amerikaanse sancties, onder oud-president Barack Obama even verlicht en door zijn opvolger Donald Trump weer aangezwengeld, wegen zwaar op de plaatselijke economie. De beslissing om buitenlands kapitaal toe te staan moet „bijdragen aan het herstel van de nationale industrie”, schreef vicepremier en minister van Economie Alejandro Gil Fernández over het regeringsbesluit.

