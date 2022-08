Churchills portret eindigde in het vuur

Als schilder Graham Sutherland in september 1954 voor het eerst de toenmalige Britse premier bezoekt, moet hij lang wachten. Het idee is dat hij een portret zal maken ter ere van de tachtigste verjaardag van Winston Churchill. De festiviteiten en de onthulling van het portret zullen door de BBC rechtstreeks worden uitgezonden.

Sutherland wist intuïtief dat hij een vergissing had begaan toen hij de opdracht accepteerde, maar hij was toch ook gestreeld en hunkerde bovendien naar erkenning door de heren politici.

Daar zat Sutherland dan, te wachten in Churchills studeerkamer terwijl de te portretteren man te laat komt. Op een gegeven moment steekt er een neus om de hoek van een deur. „Alleen een neus, voorafgaand aan het beroemde gezicht. Te zijnertijd volgde de rest van Churchill: ronder, roziger, schilferiger, piekhariger en met meer kinnen dan de meeste mensen – met inbegrip van de kunstenaar – zich hem voorstelden”, schrijft historicus Simon Schama in zijn Het gezicht van een wereldrijk. Groot-Brittannië in portretten.

Het drama dat zich daarna voltrok is een van de bekendste voorbeelden in de kunstgeschiedenis van pictocide (portrettenmoord). De succesvolle serie Netflix The Crown besteedde er een volle aflevering aan, met John Lithgow in een schitterende rol als Churchill en Stephen Dillane als Sutherland. Het verhaal is voor de serie uiteraard geromantiseerd.

Het accent ligt op de vriendschap die er tussen schilder en onderwerp ontstaat, waarbij Churchill – die zelf ook schilderde – zich als collega-kunstenaar ziet. Volgens Sutherland is de vijver met goudvissen op Chuchills schilderijen het eerlijkste en meest onthullende deel van zijn werk. Het blijkt dan dat Churchill die vijver ging schilderen vlak nadat zijn twee jaar oude dochter was overleden. Het verband tussen pijn, kunst en het zoeken naar troost en verlossing: het zit in één scène vervat en is de opmaat voor de kunstenaar die meer in zijn geportretteerde ziet dan wie dan ook.

Churchill als collega-schilder

De scène stoelt op het verhaal van Sutherland die de schrijver Somerset Maugham had geportretteerd. Wanneer een van de grootste Britse literaire helden het portret ziet, schrikt hij zich rot: op het portret staat een zelfvoldane man van wie de mond bijna hoon uitstraalt. Somerset Maugham is verbijsterd en beseft dat er veel meer van hem wordt getoond dan hij zelf ooit had gezien.

Als ‘wreed monster’ was hij geschilderd, vond Churchill. Foto ANP

Dat is wat er ook gebeurt met het portret dat Sutherland maakt van Churchill. Niet alleen in The Crown wordt daar het accent op gelegd, maar in bijna alle verhalen over het portret. Er ontstond een bijzondere band tussen de twee, en Churchill, die zichzelf graag zag als collega-schilder, denkt iets hartelijks op te bouwen met de man die hem zou vastleggen voor de Britse parlementaire geschiedenis.

Voor Sutherland lag het ingewikkelder: „Het was geen kwestie van kiezen tussen de man en de icoon,” schrijft Schama: „In dit stadium waren ze onlosmakelijk verbonden. Eigenlijk was er nooit een tijd geweest dat de openbare, politieke Churchill gescheiden was van de particuliere, persoonlijke Winston, en al helemaal niet op dit specifieke moment.”

Het uiteindelijke resultaat is een studie in onbuigzaamheid, maar wat voor één – stelt Schama. Het was geen portret van de grote man die „We shall never surrender” gromt, maar eerder toonde het een kwade man, een King Lear, aldus Schama.

Sutherlands portret is dan ook een schitterend vervolg op een foto die vijftig jaar eerder was genomen van Churchill, in 1904, toen hij lid was van het Lagerhuis.

Op die foto staat de dan dertigjarige politicus achter zijn bureau op een stoel met overdadige houtbewerking. Het is alsof de fotograaf hem enerzijds stoort, anderzijds wil de jonge Churchill – dan al in het bezit van enkele de door Schama genoemde onderkinnen – er zo goed mogelijk op staan. De blik van Churchill is er eentje van een achterdochtig iemand, die bereid is om op elk moment tot de aanval over te gaan. Diezelfde achterdochtige blik zie je terug op het portret dat Sutherland maakte, alleen is hier de man die elk moment ten aanval kan overgaan er eentje van een verslagen man geworden.

‘Grof en wreed monster’

Churchill zette het doek waarop hij volgens hemzelf was afgebeeld als een „grof en wreed monster” bij de ceremonie op het parlement weg als „moderne kunst”, waardoor de aanwezigen in lachen uitbarsten en het doek slechts hoon ten deel valt. Als het moderne kunst is, was het ‘dus’ niet realistisch.

Eenmaal als cadeau aangekomen in huize-Churchill kan zijn vrouw de gekwetsheid van haar man niet aanzien en laat ze het schilderij verbranden. De dia’s zijn er nog, maar het origineel is verdwenen.

De zwaar aangeslagen Sutherland zou zijn portretten nooit meer zo grauw en meedogenloosheid maken, om af te sluiten met Simon Schama: „Het was alsof Sutherland, zwaar getekend door de ramp, besloten had niet alleen wat hij voor zich zag in termen van plooien en rimpels van de huid te bestuderen, maar ook de innerlijke perceptie die zijn modellen van hun eigen aanwezigheid hadden vast te leggen. Als hij ze op zijn minst halverwege tegemoet kon komen in die perceptie, zou zijn integriteit onaangetast blijven.” Zo veranderde dit versmade portret de kunst van Graham Sutherland.

Nieuwsbrief NRC Cultuurgids Wat moet je deze week zien, horen of luisteren? Onze redacteuren recenseren en tippen Inschrijven