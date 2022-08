Brons voor estafettevrouwen op 4×100 meter wisselslag

De Nederlandse estafettevrouwen hebben op de laatste dag van de EK zwemmen in Rome brons gepakt op de 4×100 meter wisselslag. Het goud ging naar Zweden in een tijd van 3.55,25; ruim een seconde voor de Franse ploeg. Voor Marrit Steenbergen, slotzwemster namens Nederland, betekende de derde plaats haar zevende medaille van dit toernooi.

Het was aan Steenbergen te danken dat Nederland toch nog een medaille won. Na de optredens van Kira Toussaint, Tes Schouten en Maaike de Waard lag Nederland vierde, op ruime afstand van nummer drie Italië. Steenbergen, die dit toernooi individueel de beste was op zowel de 100 als de 200 meter vrije slag, zwom het gat met de Italiaanse slotzwemster Silvia Di Pietro dicht en hield bij het aantikken 22 honderdsten van een seconde over.

De 22-jarige Steenbergen evenaart met haar zevende medaille een bijzonder record. Alleen de Duitse Franziska van Almsick (1993), Franse Laure Manaudou (2006) en Zweedse Sarah Sjöström (2014) kwamen eerder tot zeven podiumplaatsen op één EK.