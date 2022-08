Briljant slot Better Call Saul tilt de serie boven Breaking Bad uit

We zaten al in de verlenging bij Better Call Saul. De vijand was al verslagen, de grote liefde was al vertrokken. Het sympathiek rommelende advocaatje Jimmy was al veranderd in de gladde misdaadmakelaar Saul Goodman. We hadden zelfs een leuke cameo gehad van drugskoks Walter White en Jesse uit Breaking Bad. Alles was al afgerond, en toen moesten we nog een paar afleveringen.

Zo makkelijk laten de seriemakers ons niet gaan. Saul moest eerst nog dieper vallen, tot de loutering komt, op de valreep.

Better Call Saul (2015-2022) is een prequel van Breaking Bad (2008-2013). De misdaadseries vullen elkaar aan en hebben toch een geheel eigen toon. Samen behoren ze tot de beste series die ooit zijn gemaakt. En in de finale, die dinsdag op Netflix verscheen, wint de prequel het met een teenlengte van de moederserie.

In Breaking Bad wordt de schlemielerige scheikundeleraar Walter White een meedogenloze drugscrimineel. Better Call Saul draait om diens advocaat Saul Goodman, die min of meer dezelfde ontwikkeling doormaakt. Better Call Saul speelt zich af vóór Breaking Bad. Het lag dus voor de hand dat het verhaal zou eindigenwaar dat van Breaking Bad begon.

Maar de makers hadden gedurende de zes seizoen in zwartwit flashforwards ook laten zien hoe het Saul verging ná het verhaal van Breaking Bad. Hij werkt onder een schuilnaam in een kaneelbroodjestent in Nebraska en leidt een grauw bestaan. Op het eind van de serie zitten we vrijwel doorlopend in deze sombere zwartwitte tijdlijn. Saul blijkt zijn streken nog niet verleerd te zijn, en hij gaat toch weer de oplichterij in. Maar er is iets veranderd: de jeu is eruit. Zijn misdaden zijn alleen nog maar akelig en grimmig. Charmant is Saul niet meer.

Ondertussen zien we zijn ex-vrouw Kim een saai nieuw leven leiden in Florida. Uiteindelijk kiest zij ervoor om de rommel uit het verleden min of meer op te ruimen, met een biecht en met de bereidheid om de consequenties te aanvaarden. Hiermee geeft ze het goede voorbeeld aan Saul. Kim is essentieel voor de serie – zij maakt hét verschil met Breaking Bad. Niet alleen omdat zij de sterke vrouwelijke hoofdrol is die Breaking Bad ontbeert. Maar ook omdat zij het geweten en de warmte erin brengt.

Daar waar Breaking Bad eindigde met een grote shoot out en suicide by cop van Walter, eindigt Better Call Saul met de langzame, zich rustig voltrekkende val van Saul. De grote vraag van beide series is: zijn de hoofdpersonages door de omstandigheden steeds dieper in de misdaad terecht gekomen? Of hadden ze altijd al een karakterfout, en waren ze op weg naar de duistere kant omdat die hen beter paste? In drie flashbacks zien we Saul praten met hoofdpersonages van weleer over de vraag: waar heb je spijt van? Seriemaker Pater Gould vergeleek in de Rolling Stone de drie met de drie geesten uit A Christmas Carol, die de hoofdpersoon moet ontmoeten voor hij tot inkeer komt. In de laatste flashback praat Saul met Walter White, de hoofdpersoon van Breaking Bad, en wordt het verschil tussen de twee duidelijk: Walter ontbeert de menselijkheid die Saul zal redden. De chagrijnige, arrogante drugskok zegt tegen Saul: „Dus je bent altijd zo geweest?” Saul geeft geen antwoord.

Dat brengt ons op de andere grote vraag in de series is: kun je nog afwijken van het pad dat je hebt gekozen? Walter was daartoe niet in staat, hij eindigde zonder berouw. Saul leek ook onverbeterlijk. Dankzij Kim komt hij echter verrassend toch tot zijn katharsis. Saul wordt weer Jimmy. In de allerlaatste scène van de serie wordt het zwartwit doorbroken met een heel klein beetje kleur: de oranje gloeipunt van Sauls sigaret. De meeste mensen deugen niet, dat is bekend, maar soms komt er eentje tot inkeer. Dat wordt gesymboliseerd door dit lichtpuntje.